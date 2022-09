W sklepie internetowym PGG będzie drożej

PGG S.A. rozpoczęła proces inwestycyjny zmierzający do wzrostu wydobycia w 2023 r. Działania inwestycyjne koncentrują się przede wszystkim na wykonaniu ok. 13 km dodatkowych wyrobisk udostępniających pokłady węgla oraz na zwiększeniu czynnych frontów wydobywczych przez uzbrojenie dodatkowych pięciu ścian. Powoduje to konieczność zakupu wyposażenia ścian i niezbędnego sprzętu. W celu realizacji tych założeń nakłady inwestycyjne PGG muszą wzrosnąć o około 2 mld zł w stosunku do wcześniej projektowanego poziomu.

- Wzrost koniecznych nakładów wynika również z ponoszenia przez PGG S.A. coraz wyższych kosztów operacyjnych zakupu energii, stali, materiałów oraz usług niezbędnych do bieżącej produkcji. Od początku 2022 r. na rynku skokowo podrożała m.in. stal niezbędna w kopalniach do zbrojenia wyrobisk (spółka zapłaci za nią aż o 78 proc. więcej niż przed rokiem). Znacznie droższa jest także energia elektryczna i paliwa a także usługi dla zakładów górniczych. Według prognoz techniczno-ekonomicznych w PGG S.A. wydatki będą w tym roku aż o 2,4 mld zł większe - tłumaczy Grupa.

W tym roku średni wzrost ceny węgla energetycznego w PGG S.A. wyniósł około 20 proc.