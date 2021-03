W transformacji nie chodzi o bezobsługowe sklepy

fot,. Tomasz Woźniak

Chcąc ponownie przyciągnąć klientów do sklepów, w pędzie mylimy cele ze środkami. Czas przyjąć za pewnik, że w transformacji cyfrowej nie chodzi o to, co widzimy na zewnątrz. Fundamentem jest kontrola nad własną transformacją cyfrową. To zdecyduje o sukcesie na dłuższą metę.

Amazon.pl. Platformy Glovo, Uber Eats i Wolt oferujące dostawy ze sklepów spożywczych. Paczkomaty InPost wyrastające jak grzyby po deszczu, Allegro i Poczta Polska planujące stawianie własnych maszyn. A za rogiem czyha jeszcze AliExpress. Branża retail nie przygląda się tym zmianom bezczynnie, wprowadzając zakupy e-commerce, click&collect, scan&go, automatyczne kasy i bezobsługowe sklepy. W pandemii sklepy błyskawicznie uruchamiały dostawy w oparciu o aplikacje do zamawiania jedzenia, a nawet WhatsApp. Problem w tym, że trudno to nazwać transformacją cyfrową. To po prostu doraźne rozwiązania wprowadzone, by przetrwać kryzys.

Teraz czas na transformację cyfrową. Tą prawdziwą. Innowacje w handlu muszą opierać się o znajomość klienta, a ten wcale nie musi oczekiwać automatycznej kasy, nawigacji opartej o beacony wewnątrz sklepu czy dostawy przez kuriera na rowerze. Nie dowiemy się tego jednak bez danych. Transakcyjnych, które mówią więcej o samym sklepie, ale też informacji behawioralnych na temat osób, które robią u nas zakupy.

Liderzy transformacji cyfrowej wcale nie muszą bombardować informacjami o wprowadzeniu funkcji scan&go w aplikacji czy uruchomieniu bezobsługowych sklepów. Oni zaczęli od wprowadzenia tzw. Customer Data Platform – systemu, który pozwala kontrolować, przetwarzać i, co ważniejsze, analizować dane klientów firmy.

Jak zbierają informacje? Najprostszy i bardzo skuteczny sposób to program lojalnościowy. Dzięki temu łączymy konkretne transakcje z danym klientem. Poznajemy jego nawyki i preferencje zakupowe. Tego nie zrobimy, opierając się o aplikacje do zamawiania jedzenia. One dostarczą nam jedynie dane transakcyjne. Nie dowiemy się jednak, czy to pierwsze zakupy klienta, czy też to nasz stały klient, który zdecydował się zostać w domu, bo nie dość, że jest pandemia, to jeszcze śnieżyca.

Jeśli już mamy te dane, warto je wykorzystywać, czego też wiele sieci nie robi. I wysyłają klientom, którzy przez 5 lat ani razu nie kupili mięsa, gazetkę z promocją na pierś kurczaka.

Aplikacje do zamawiania jedzenia mogą nam dostarczyć cennych informacji, jeśli rozważamy uruchomienie własnego e-commerce. Tani pilot. A po analizie zachowań klientów możemy dojść do wniosku, że bezobsługowy sklep to format, który przynajmniej chcemy przetestować. W jednej lub kilku starannie wybranych lokalizacjach.