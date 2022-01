W tym roku magazyny pobiją kolejne rekordy

E-commerce motorem napędu

Popyt na rynku magazynowym generują przede wszystkim firmy z sektora e-commerce, co będzie silnym trendem również w przyszłym roku.

– W Polsce rośnie sprzedaż online – klienci, którzy zaczęli kupować w ten sposób, utrzymali ten nawyk, co nakręca rozwój infrastruktury, niezbędnej do sprawnej obsługi rosnącej liczby zamówień. Chodzi tu m.in. o magazyny dystrybucyjne czy magazyny zwrotów. W związku z tym, że wiele firm jest obsługiwanych przez wyspecjalizowane firmy logistyczne, one również generują zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe – tłumaczy ekspertka CBRE.

Poprawy kondycji oczekuje sektor automotive. Warto też zwrócić uwagę na sektor produkcyjny, który w pandemii uświadomił sobie wagę dywersyfikacji swoich działań i uniezależnienia od jednej geografii. Firmy, które do tej pory działały głównie w Azji, będą w 2022 roku poszukiwać nowych miejsc produkcyjnych w Europie.

Zielone magazyny

W przyszłym roku będzie kontynuowany trend związany z zielonym budownictwem w sektorze magazynowym.

– Widzimy nastawienie na zrównoważone budownictwo zarówno po stronie najemców jak i deweloperów. Ci pierwsi coraz częściej biorą pod uwagę kwestie związane z ESG wybierając odpowiedni budynek. Natomiast deweloperzy, chcąc się wyróżnić spośród swojej konkurencji, stawiają na zrównoważone rozwiązania, które podnoszą atrakcyjność budynku – mówi Beata Hryniewska.

Wyższe czynsze 2022 roku

W 2021 roku odnotowano ponad 20 proc. wzrost kosztów budowy, co ostatecznie wpływa na budżet dewelopera związany z inwestycją. To ma swoje przełożenie na czynsze.

– Do tej pory były stabilne, ale w trzecim kwartale br. coś na rynku drgnęło. Nie we wszystkich lokalizacjach, ale stawki za najem poszły w górę, a epicentrum tego trendu zobaczymy w 2022 roku. Będzie to tym bardziej odczuwalne, że czynsze są regulowane w euro, które aktualnie jest silną walutą. Na koniec, czynnikiem, który mocno wpłynie na sektor w 2022 roku, będzie dostępność pracowników. Wiele branż ma problem z zapewnieniem sobie odpowiedniej siły roboczej i te problemy dotkną też sektora magazynowo-logistycznego – podsumowuje przedstawicielka CBRE.