W ubiegłym roku był phishing. Na co uważać w tegorocznych zakupach e-commerce?

Trwa szczyt paczkowy, najbardziej intensywny czas w roku dla branży logistycznej i e-commerce. To moment, w którym konsumenci chętniej i częściej robią zakupy za pośrednictwem sklepów internetowych. Choć to bezpieczna forma zakupów, to jednak przy braku uwagi ze strony kupujących, może ona stwarzać dla cyberprzestępców okazję do wyłudzenia danych i kradzieży.