W ubiegłym roku e-commerce w Intensonie odnotował 270 proc. wzrostu

Pierwszy kwartał 2022 r. przyniósł duże zmiany, ponieważ Ukraina była dla Intensona znaczącym rynkiem eksportowym.

Jednak dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz wzmocnienie działań na innych rynkach zagranicznych pozwoliły spółce pozostać na ścieżce wzrostu i po trzech miesiącach tego roku osiągnąć ponad 8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz podwoić wskaźnik EBITDA w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Stawiamy na dywersyfikację kanałów sprzedaży, inwestujemy w rozwój i reagujemy na bieżące potrzeby konsumentów. Od kilku lat skutecznie zwiększamy przychody ze sprzedaży oraz zyski. Jako pionier branży superfoods w Polsce i eksporter do 30 krajów, stawaliśmy już przed różnymi wyzwaniami biznesowymi, ale budujemy na tym nasze doświadczenie – mówi Michał Lasocki, prezes zarządu spółki Intenson.

Crowdinvesting - pierwszy krok w kierunku upublicznienia spółki

Do tej pory Intenson nie korzystał z kapitału pozyskanego od akcjonariuszy, ale niebawem to się zmieni. W maju rozpocznie się emisja akcji w crowdfundingu udziałowym. Dodatkowy kapitał pozyskany w crowdinvestingu może wesprzeć spółkę w realizacji planów dalszego rozwoju.

Spółka dziś jest obecna m.in. w Niemczech, wskazywanych w raportach jako największy rynek superfoods w Europie i jeden z największych na świecie. Na pierwszym miejscu w raportach pojawia się rynek USA oraz kraje Ameryki Północnej. Intenson planuje pojawić się także na tym kontynencie i rozwijać dystrybucję w Stanach Zjednoczonych. Innym, dynamicznie rozwijającym się kanałem sprzedaży, jest sprzedaż online. W ubiegłym roku e-commerce w Intensonie odnotował aż 270% wzrostu, dlatego spółka zamierza inwestować w dalszy rozwój sklepu internetowego.

Giełdowe plany Intenson

Michał Lasocki, prezes spółki, poza emisją crowdinvestingową myśli już także o debiucie na polskiej giełdzie. Choć większość spółek po etapie crowdfundingu planuje wejście na NewConnect, Intenson nie wyklucza też debiutu od razu na rynku głównym.

– Przychody spółki ze sprzedaży produktów rosną, przy czym cały czas mamy przed sobą opcję zwiększenia produkcji, ponieważ wykorzystujemy tylko częściowo możliwości naszego zakładu. Eksport daje nam ekspozycję na chłonne i rozwojowe rynki, a wciąż jeszcze nie wiemy, na ile zapotrzebowanie na nasze produkty może wzrosnąć po wejściu do USA. Cały czas widzimy potencjał na rozwój, stąd w przyszłości rozważamy wejście na giełdę, a przy naszej skali działalności bierzemy pod uwagę od razu duży parkiet. Ta decyzja jest oczywiście zależna od przyszłej sytuacji spółki, otoczenia rynkowego i spełnienia wymogów regulacyjnych – mówi Michał Lasocki.

Pionierzy na rynku superfoods

Superfoods Intensona pojawiły się w sprzedaży w 2011, wówczas była to jedna z pierwszych marek zdrowej żywności na polskim rynku. Swoje sukcesy spółka zawdzięcza m.in. zaangażowaniu w prace badawcze i prawdziwie innowacyjnemu podejściu. Rozwija własny dział R&D, który odpowiada za nowoczesne podejście do produkcji, innowacyjne formulacje i kategorie produktowe. Zakład produkcyjny Intenson Europe jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce, który zyskał m.in. certyfikat IFS - Międzynarodowy Standard Jakości, certyfikat branżowy BIO, potwierdzający etyczne podejście do biznesu certyfikat SMETA oraz wdrożony standard AOECS - produktów bezglutenowych.