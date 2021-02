W ubiegłym roku liczba sklepów internetowych wzrosła o 21,5 proc.

Według ostrożnych prognoz Polacy w sklepach internetowych w ostatnim roku wydali blisko 100 mld złotych. Fot. Shutterstock

Lawinowo rośnie nie tylko liczba nowych sklepów internetowych, także wydatków Polaków w sieci. Według ostrożnych prognoz Polacy w sklepach internetowych w ostatnim roku wydali blisko 100 mld złotych. Wzrost zainteresowania handlem w sieci zachęcił firmy do inwestowania w e-commerce. Tylko w ostatnim roku liczba sklepów internetowych zwiększyła się o 8 tys. Dzisiaj na polskim rynku działa ich już blisko 44,5 tys. i w porównaniu do 2019 roku liczba ta wzrosła o 21,5 proc. – informuje Bisnode A Dun and Bradstreet Company.

Nie zmienia to faktu, że pandemia dotknęła także e-commerce. W całym 2020 roku Polacy zawiesili działalność blisko 5,6 sklepów internetowych. Z tego 1,2 tys. powróciło na rynek, 320 – upadło i trwale zostało wykreślonych, a 4,1 tys. nadal pozostaje zawieszonych.

- W przypadku wielu obecnie działających sklepów internetowych jest wiele do poprawy. Choćby w zakresie ulepszanie procesów zakupowych, samej technologii, obsługi klienta, płatności, skrócenia czasu dostawy czy samej logistyki. Wszystko to po to, aby być jak najbliżej klienta. Zatrzymać wszystkich tych, którzy w ostatnim roku przekonali się do handlu i zakupów w Internecie. I to właśnie decyduje o być albo nie być sklepu internetowego – czytamy w raporcie Bisnode.

Polski rynek sprzedaży internetowej staje się coraz to bardziej nasycony. Szczególnie w kontekście tak nagłego i gwałtownego wzrostu liczby nowo powstałych sklepów internetowych, z jakim mieliśmy do czynienia w 2020 roku. Rośnie konkurencja i to w każdym segmencie sprzedaży. To pociąga za sobą konieczność inwestycji i wzrost nakładów na promocję.

Wiedza i badania Bisnode A Dun and Bradstreet Company pokazują, że najpopularniejszymi produktami kupowanymi w sieci przez polskiego internautę jest obuwie i odzież wraz ze wszystkimi jej dodatkami. Równie chętnie kupujemy perfumy i kosmetyki. Rzadziej książki, płyty, bilety. Tylko to pokazuje, że Polacy już od dawna są przekonani co do zakupów produktów, które niosą za sobą pewnego rodzaju ograniczenia, takich jak np. brak możliwości przymiarki przed podjęciem decyzji zakupowej.

Sprzyja temu darmowy zwrot towaru, wygoda, zdecydowanie niższa cena w porównaniu do sklepu tradycyjnego i szybki zwrot gotówki na konto. Dodatkowo Polacy cenią sobie możliwość zakupów 24/7, brak konieczności fizycznego kontaktu co w czasie pandemii jest szczególną zaletą, nieograniczony czas wyboru i szeroki wachlarz produktowy. Już nie odstrasza brak fizycznego kontaktu z towarem.