W USA ponad 1/3 dorosłych robi zakupy dzięki social commerce

Według szacunków wartość rynku zakupów online w Polsce na koniec 2020 roku przekroczy 100 mld zł. Przed pandemią oceniano ją na niespełna 70 mld zł. Zainteresowanie firm sprzedażą online wzrosło w marcu 2020 r. o połowę, w porównaniu z rokiem ubiegłym - wskazuje Robert Ćwiertnia, konsultant ds. robotyzacji procesów biznesowych w Crowe.

Według badań ankietowych w okresie ostatnich kilku miesięcy powstało ok. 2 tys. nowych sklepów internetowych.

Statystyki pokazują, że ok. 70% ruchu internetowego odbywa się już na urządzeniach mobilnych. Skoro głównym urządzeniem do korzystania z sieci staje się telefon to drogą do komercyjnego sukcesu muszą być technologie mobilne. Rozwój płatności z wykorzystaniem urządzeń przenośnych w wielu rankingach znajduje się w gronie trzech najważniejszych trendów e-commerce w perspektywie najbliższych kilku lat.

Oczywiście to zasługa również lepszego dopasowania grafiki stron internetowych i ofert handlowych dedykowanych na smartfony oraz tablety.



Istotnym elementem sprzedaży online stała się darmowa wysyłka i zwroty. Oczekiwania klientów zmierzają w kierunku coraz większej wygody związanej z procesem zakupowym, w tym dostawa produktu tego samego dnia.

Jednym z głównych kanałów komunikacji pomiędzy klientami i markami staje się social commerce. W ciągu sekundy na świecie pojawia się 11 nowych użytkowników mediów społecznościowych, a rocznie nawet kilkaset milionów. Według badań przeciętny użytkownik spędza 142 minuty dziennie na portalach społecznościowych. Jest to czas, w którym odkrywa nowe produkty lub śledzi swoje ulubione marki. Marketplace Facebooka jest obecnie używany przez blisko 900 mln użytkowników na całym świecie, a w Stanach Zjednoczonych już ponad jedna trzecia dorosłych robi zakupy właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych.



Gartner przewiduje że na koniec 2020 roku już 85% interakcji z klientami będzie przebiegać bez zaangażowania człowieka. Jednym z czynników który o tym decyduje jest rozwój chatbotów, które mogą powiadamiać o promocjach i nowościach w ofercie, udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące produktów, umawiają rozmowę z konsultantem, czy informują o bieżących trendach z kraju i świata. Sprawdzają się również w przypadku przyjmowania reklamacji. Znajdywanie produktów poprzez wyszukiwanie wizualne lub składanie zamówień przez asystentów głosowych również staje się coraz bardziej bezproblemowe.

Jest to jednocześnie kolejny trend rozwoju sprzedaży online tzw. voice commerce. Szacuje się, iż do 2023 w użyciu będzie ponad 8 miliardów urządzeń z dostępem do asystenta głosowego.

Szybko rozwijającą się dziedziną e-commerce jest wirtualna rzeczywistość która sprawia, że wkraczamy do symulowanej rzeczywistości, dzięki której możemy zwizualizować sobie produkt w prawdziwym życiu czy też wirtualnie przymierzyć podobające nam się ubranie.

Kolejnym obszarem rozwoju e-commerce jest tzw. Internet rzeczy, będący koncepcją przyłączenia do sieci domowych urządzenia elektronicznych. IoT to ogromny zbiór inteligentnych urządzeń – wysyłających dane i komunikujących się ze sobą. Inteligentne urządzenia, połączone ze sobą za pomocą sieci mogą same wysyłać informację o zapotrzebowaniu – np. na toner do drukarki.



Nie sposób nie wspomnieć tu o analityce handlu internetowego, która dzięki technologiom big data pozwala - na podstawie zebranych danych dotyczących preferencji i zachowań klientów - na wykorzystanie możliwości rynkowych. Wraz z rosnącym wykorzystaniem big data, uczenia maszynowego, wirtualnej rzeczywistości, kryptowalut, bądź innych pojawiających się trendów, możemy w najbliższych latach spodziewać się zupełnie nowych, rewolucyjnych sposobów, w jakich klienci będą podchodzić do zakupów w sieci - podsumowuje Robert Ćwiertnia, konsultant ds. robotyzacji procesów biznesowych w Crowe.