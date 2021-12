W Warszawie startuje Bolt Market. Można zamówić nawet test na Covid-19

Bolt uruchomił usługę dostawy zakupów Bolt Market w Warszawie

W pierwszym tygodniu działania Bolt Market na zamawiających czeka bezpłatna dostawa w obszarze 4 km jak również zniżki na dostawę zamówień złożonych z bardziej oddalonych miejsc.

By skorzystać z Bolt Market, wystarczy pobrać aplikację Bolt Food i dodać kartę płatniczą. Osoby, które korzystają już z aplikacji Bolt lub Bolt Food mogą pominąć ten krok, ponieważ dane automatycznie się kopiują. Klikając w ikonę Bolt Market użytkowniczki i użytkownicy przenoszą się do wirtualnego sklepu.

Test serologiczny na Covid-19 w asortymencie Bolt Market

Dla miłośników słodyczy dostępnych jest ponad 210 różnych propozycji, w tym aż 65 różnych rodzajów czekolad. Osobom korzystającym z mleka roślinnego sklep oferuje aż 13 możliwości do wyboru. W ofercie będzie można również znaleźć test serologiczny na Covid-19. Wyselekcjonowany asortyment dodawany jest do koszyka, przed potwierdzeniem zamówienia aplikacja pokazuje koszt oraz przewidywany czas dostawy. Następnie zamówienie jest odbierane z lokalizacji przez kurierkę lub kuriera i transportowane do wybranego w aplikacji miejsca. Po potwierdzeniu dostawy przez kuriera z karty dodanej w aplikacji pobierana jest odpowiednia kwota. W obszarze kilku kilometrów zakupy zostaną dostarczone w ciągu 15 minut. Wszystkie dostawy są bezkontaktowe.

- W aplikacji Bolt staramy się wychodzić naprzeciw codziennym potrzebom naszych klientów. Szybka dostawa, bez wychodzenia z domu i bogata oferta produktów to odpowiedź na codzienne sytuacje, które spotykają nasze użytkowniczki i użytkowników. Oprócz szerokiego asortymentu i konkurencyjnych cen, ważna jest dla nas współpraca z lokalnymi dostawcami - powiedziała Agnieszka Cymbała, Country Manager, Bolt Market w Polsce.

W najbliższej przyszłości Bolt Market rozszerzy obszar realizacji dostaw, a zespół będzie dalej pracował nad zwiększeniem liczby lokalizacji i dostępnych produktów.

3 miliony zarejestrowanych klientów na całym świecie

- Uruchamiając Bolt Market w Polsce wykorzystujemy nasze doświadczenie i kompetencje w zakresie dostaw żywności i logistyki, istniejącą technologię oraz flotę dostawców, aby zapewnić jak najlepszą jakość obsługi. Bolt Food po dwóch latach działa w ponad 50 miastach i 20 krajach w Europie i Afryce, ma 3 miliony zarejestrowanych klientów na całym świecie. Mamy nadzieję, że zaoferowanie nowej usługi tylko przyspieszy tempo naszej ekspansji w Polsce - dodaje Agnieszka Cymbała.

Bolt Market działa już między innymi w Estonii, Rumunii i Chorwacji, a wkrótce zostanie też uruchomiony w Czechach.