W Zabrzu budują duży magazyn. Ma być szybko i ekologiczne

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnego samorządu, partnerów inwestycji, a także generalnego wykonawcy – firmy Goldbeck CEE North. Obiekt klasy A o docelowej powierzchni 77 500 m2 zostanie oddany do użytku w II kwartale 2024 r.

Nowe miejsca pracy w Zabrzu

– To dla nas bardzo ważny dzień, w którym stawiamy kolejne kroki w kierunku nowoczesności i zagospodarowania przestrzeni, która będzie służyła wielu podmiotom, a także zapewni nowe miejsca pracy. Bardzo się cieszę, że Zabrze się zmienia. Dziś jesteśmy miastem medycyny, nauki, nowoczesnych technologii, sportu i kultury, a także miastem przyjaznym inwestorom – powiedziała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.

Generalnym wykonawcą obiektu wybrana została firma Goldbeck CEE North, która znana jest z budowy nowoczesnych nieruchomości w Polsce i Europie.

– Urzeczywistniamy koncepcje budowlane klientów w całej Europie – ekonomicznie, szybko i z poszanowaniem środowiska. Budynki postrzegamy jak produkty, a naszym klientom oferujemy kompleksowe usługi realizowane przez jednego dostawcę: od projektu po budowę. Nie inaczej jest w tym przypadku, gdzie zgodnie z naszym mottem „building excellence” zrealizujemy znakomity obiekt Fortress w Zabrzu – powiedział Łukasz Firut, Dyrektor Oddziału Kraków, Goldbeck CEE North.

Budynek będzie zasilany ciepłem „systemowym” dostarczanym przez miejską elektrociepłownie

W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie obiekt o powierzchni około 23 000 m2, a oddanie do użytku zaplanowane zostało na II kwartał 2024 r. Budynek będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe i techniczne, a jego wyposażenie obejmować będzie m.in. panele fotowoltaiczne, inteligentny system monitorowania energii, stacje ładowania pojazdów elektrycznych oraz oświetlenie LED. Ponadto, budynek będzie zasilany ciepłem „systemowym” dostarczanym przez miejską elektrociepłownie, co dodatkowo wpłynie na ograniczenie emisji CO2. Docelowo Fortress zamierza uzyskać dla obiektu certyfikat BREEAM New Construction na poziomie Excellent.

– Sprawdzony przez nas model operacyjny zapewnia niezależność, stabilność oraz elastyczność, ale nie zapominamy o aspektach społecznych i środowiskowych, ważnych dla nas i naszych najemców. Międzynarodowe doświadczenie Fortress w segmencie obiektów logistycznych gwarantuje realizację projektu w terminie oraz zgodnie z najwyższymi standardami – powiedział Artur Chmal, Development and Project Management Director w Fortress. – Inwestycję w Zabrzu finansujemy w całości z środków własnych, odpowiadając za jej realizację na każdym etapie, co czyni z nas zaufanego partnera dla najemców. Elastycznie dostosowujemy się do oczekiwań klientów, dostarczając szyte na miarę rozwiązania – dodał Artur Chmal.

Obiekt zyskał już pierwszego najemcę – firmę LIT Logistyka Polska, który wynajął ponad 11 500 m2 nowoczesnej przestrzeni magazynowej. Dla najemcy szczególnie istotne były lokalizacja, proponowane rozwiązania techniczne i środowiskowe, a także możliwość nawiązania długofalowej, partnerskiej relacji z wynajmującym.

Park logistyczny w Zabrzu to kolejna inwestycja Fortress na rynku europejskim. Spółka posiada już nieruchomości w Stargardzie, Bydgoszczy, Głuchowie pod Łodzią oraz Bukareszcie. Inwestycja w Zabrzu jest pierwszą w Europie, dla której Fortress jest zarówno inwestorem, deweloperem, zarządcą, jak i właścicielem.



O Fortress:

Fortress to fundusz inwestycyjny działający na rynku nieruchomości, koncentrujący swoją działalność na rozwoju oraz wynajmie nieruchomości logistycznych klasy premium w RPA i Europie Środkowo-Wschodniej, a także na rozbudowie swojego portfela obiektów handlowych, który obecnie obejmuje 46 centra handlowe, w tym nieruchomości, których jest współwłaścicielem razem z innymi podmiotami. Fortress posiada również 23,9% udziałów w NEPI Rockcastle, największej spółce z branży nieruchomości notowanej na JSE, dysponującej portfelem o wartości 6,8 mld euro w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

