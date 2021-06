W zakupach odzieżowych wygoda wygrywa z modą

fot. domodi

Wyniki najnowszego badania Grupy Domodi opracowanego we współpracy z WP.PL wykazały, że osoby kupujące modę online nie starają się wyróżniać z tłumu, wręcz nie chcą, aby uważano, że zbytnio starają się pod względem ubioru, czy wyglądu. Zadeklarowało tak niemal 50% ankietowanych.

W obliczu wciąż silnego zjawiska fast fashion, badani preferują wygodę niż bycie “na czasie” (67%), jednocześnie dbają o siebie (60%), uważają się za osoby z dobrym gustem (54%), a 43% z nich jest zdania, że zwraca większą uwagę na strój niż inni.

Osoby do 24 roku życia wykazują niższą pewność siebie w porównaniu do bardziej dojrzałych wiekiem osób kupujących modę online. Młodym bardziej zależy na zdaniu otoczenia, z wiekiem ta tendencja spada i opinia innych ludzi nie ma już takiego znaczenia. Jest to ważne jedynie dla ⅓ badanych po 24 roku życia. Bez względu na wiek, osoby robiące zakupy odzieżowe w sieci mają się za jednostki wykazujące się dobrym gustem (54% ankietowanych). Kobiety w 59% doceniają swój gust, natomiast mężczyźni niemal w tylu samu procentach (56%) nie są przekonani co do swojego poczucia stylu czy gustu.

Przeczytaj także: LPP może wypłacić akcjonariuszom ponad 833 mln zł

Kupowanie ubrań sprawia przyjemność ponad 55% konsumentów robiących zakupy modowe w internecie. Kobiety czerpią większą przyjemność z samego faktu dbania o siebie (64% vs 46%), którego jednym z elementów jest właśnie ubiór. Ankietowani nie chcą, aby myślano, że zbytnio starają się w kwestii modnego wyglądu, nie przepadają za wyróżnianiem się z tłumu. Oczywiście wiek ma tutaj również znaczący wpływ na postawy badanych, zdecydowanie wolą błyszczeć mężczyźni do 39 roku życia i kobiety do 24 roku życia, najmniej kobiety w wieku 60+.

- Osoby kupujące modę online stawiają obecnie na wygodę, młody wygląd, stąd stale rosnąca popularność comfy clothes, czy odzieży sportowej.” - podsumowuje wyniki badań Agata Kostrzewa-Mazurek, Marketing & Communication Expert, Grupa Domodi.

Z badań wynika także, że ponad 44% ankietowanych regularnie uprawia sport, aż 73% z nich uważa, że prawdziwe piękno pochodzi z wnętrza człowieka. Nie marnują więc czasu na podążanie za trendami. Co ciekawe najbardziej ulegają trendom są osoby po sześćdziesiątce (47%), a wśród nich przede wszystkim panowie (57%).

Przeczytaj także: Marcin Piechocki wiceprezesem LPP

Pandemia mocno przystopowała potrzebę nadążania za modowymi trendami, zwolnił przez nią cały świat, zwolniła moda, zwolniliśmy i zatrzymaliśmy się na chwilę refleksji i my, konsumenci.

Raport opracowano na podstawie wyników badań przeprowadzonych za pomocą narzędzia SoftReport Explorer. Próba badawcza (Target Group Index Kantar MillwardBrown): osoby kupujące odzież, buty i dodatki online w wieku 15-75 lat.