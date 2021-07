W Zalando papier zastępuje plastik

Nowe opakowania to kolejny krok Zalando w realizacji swojego celu, którym jest całkowite wyeliminowanie plastiku jednokrotnego użytku do 2023 roku.







Zalando rozpoczęło proces przechodzenia z plastikowych toreb wysyłkowych na papierowe. Podczas gdy poprzednie wykonane były z plastiku w 80% pozyskanego z recyklingu, obecne produkowane są z papieru posiadającego certyfikat FSC® N003557 i nadającego się do powtórnego wykorzystania. Wprowadzenie nowych opakowań poprzedził 3-miesięczny pilotaż w Szwecji. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem klientów Zalando. Opakowania wprowadzane są na wszystkich 20 rynkach, na których funkcjonuje firma. Do końca pierwszego kwartału 2022 roku Zalando planuje całkowite przejście na papierowe torby wysyłkowe.

Jak podaje Masood Choudhry, wiceprezes ds. logistyki w Zalando: „Stale poszukujemy bardziej zrównoważonych materiałów i sposobów, pozwalających na dostosowanie naszych opakowań do zamkniętego obiegu. Zrównoważony rozwój nie ma punktu końcowego – możemy bowiem zawsze udoskonalać nasze działania i kwestionować status quo. Stąd musimy rozwijać nowe rozwiązania w zakresie opakowań, które zapewnią najlepszą możliwą ochronę wysyłanych przedmiotów i jednocześnie będą spełniały nasze wymogi dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy w trakcie testowania używanych pudełek, które są wykonane w 30% z trawy Pracujemy także nad tym, jak w przyszłości mogłyby wyglądać opakowania wielokrotnego użytku".

Brązowe opakowania zastąpią białe

Klienci Zalando dodatkowo otrzymają swoje zamówienia w nowych opakowaniach – białe pudełka zostaną zastąpione przez brązowe. Nadal będą one wykonane z kartonu pochodzącego w 100% z recyklingu, atramentu na bazie wody i kleju ze skrobi roślinnej. Zarówno pudełka, jak i papierowe torby będą utrzymane w tej samej estetyce.

Kluczowe znaczenie w dążeniu Zalando do stania się platformą zrównoważonej mody ma m.in. minimalizacja odpadów i utrzymywanie materiałów w użyciu tak długo, jak to możliwe. Przykładowo, opakowania foliowe są dużym wyzwaniem dla branży modowej, w tym także dla Zalando. Cienkie plastikowe osłonki chroniące pojedyncze przedmioty muszą być wystarczająco przezroczyste, aby umożliwić widoczność kodu kreskowego. Chronią one skutecznie produkty przed wilgocią, brudem i uszkodzeniem podczas przechowywania, transportu i dalszego obiegu. Torby foliowe Zalando wykonane są w 90% z plastiku pochodzącego z recyklingu. Firma jednak stale poszukuje nowych możliwości zmniejszenia całkowitej ilości używanego materiału, na przykład poprzez dodatkowe złożenie produktu, by był bardziej kompaktowy.