Wakacyjne ożywienie w e-handlu. Rekordy cross-border

W ujęciu procentowym, sprzedaż w lipcu była o 3,9 proc. wyższa niż w czerwcu. Wzrost sprzedaży wynikał niemal w całości ze zwiększonej liczby zamówień (+3,6 proc.) oraz wzrostu średniej wartości zamówienia (wartość koszyka wzrosła ze 193 zł do 194 zł).

W lipcu wyjątkowo dobrze radziła sobie kategoria „sport” – sprzedaż była tu wyraźnie wyższa niż miesiąc wcześniej. Wyraźny wzrost widoczny był także w sprzedaży produktów spożywczych, elektroniki oraz akcesoriów samochodowych.

Sprzedaży cross-border wzrosła aż o 21,6 proc.

Wyniki polskiego e-commerce wciąż windowane są przez sprzedaż prowadzoną za granicę. Wartość tzw. sprzedaży cross-border wzrosła aż o 21,6 proc. w porównaniu z lipcem 2022 r. Oznacza to, że rośnie ona dokładnie dwukrotnie szybciej niż sprzedaż krajowa, w analizowanym okresie zwiększająca się o 10,8 proc.

Analitycy platformy BaseLinker – systemu do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online przeprowadzili kolejny odczyt BaseLinker Index – kompleksowego wskaźnika mierzącego aktualną kondycję polskiego e-handlu. W lipcu 2023 r. wyniósł on 123 punkty, co oznacza spory wzrost w ujęciu rok do roku. W lipcu 2022 wynosił on 109 punktów. Indeks wyliczany jest na podstawie danych sprzedażowych ok. 3 tys. firm handlujących za pośrednictwem platformy BaseLinker. Jest to znacząca część całego polskiego e-commerce, a zatem ich analiza ich danych pozwala na miarodajny odczyt bieżących trendów w krajowym e-handlu. Wartość 100 punktów – będąca punktem odniesienia dla kolejnych, comiesięcznych odczytów indeksu, została ustalona na bazie danych o sprzedaży ze stycznia 2022 r.

Dane procentowe potwierdzają, że w lipcu br. polski e-commerce znacząco przyspieszył. W ujęciu rok do roku sprzedaż w tym miesiącu wzrosła aż o 12,5 proc., z czego 6,9 proc. to wzrost liczby zamówień, a 5,2 proc. wzrost średniej wartości zamówienia. Z kolei w porównaniu do poprzedniego miesiąca także odnotowano wzrost – wyniósł on 3,9 proc. W tym ostatnim przypadku analiza wykazała, że za ten wzrost odpowiada prawie wyłącznie zwiększona liczba zamówień, natomiast średnia wartość zamówienia zmieniła się na plus jedynie w sposób symboliczny (ze 193 zł do 194 zł).

Trzeci najwyższy wynik w tym roku

– Lipcowy odczyt naszego indeksu jest bardzo optymistyczny dla polskiego e-handlu. To jak do tej pory trzeci najwyższy wynik w tym roku. Widać, że Polacy po mniej intensywnym zakupowo czerwcu, w pierwszej połowie sezonu urlopowego ruszyli na zakupy. Jeśli przyjrzymy się bliżej kategoriom produktów notujących najwyższe wzrosty sprzedaży, widzimy, że są to właśnie typowo wakacyjne artykuły, takie jak sprzęt sportowy, czy akcesoria samochodowe – tłumaczy Łukasz Juśkiewicz, Head of Strategy w BaseLinker. – Warte odnotowania są jednak także zwiększone obroty, jeśli chodzi o elektronikę oraz zamawiane online zakupy spożywcze.

Z danych BaseLinkera wynika ponadto, że polskie e-sklepy stopniowo zwiększają swoją obecność na rynkach zagranicznych. Sprzedaż cross-border rośnie w bardzo szybkim tempie już kolejny miesiąc z rzędu. Wartość zagranicznej sprzedaży wzrosła w lipcu rok do roku o 21,6 proc. czyli dokładnie dwa razy więcej niż sprzedaż krajowa, która wzrosła o 10.8 proc.

– Ten rosnący trend jest bardzo dobrą wiadomością - jest to odzwierciedlenie tego, że oferta polskich sprzedawców jest atrakcyjna także dla klientów zagranicznych – zarówno jeśli chodzi o asortyment, cenę oraz czas realizacji zamówienia. Pomimo wyższego kosztu wysyłki zagranicznej są oni w stanie konkurować ceną z zagranicznymi sprzedawcami bądź też realizować wyższe marże niż w przypadku sprzedaży krajowej – mówi Łukasz Juśkiewicz.