Walmart królem click&collect

Ponad 20 mld dolarów

Według szacunków firmy badawczej Insider Intelligence, Walmart odpowiadał za 25,4 proc. wszystkich zebranych zamówień w Stanach Zjednoczonych w 2021 roku. Gigant sprzedaży detalicznej wygenerował 20,4 mld dolarów sprzedaży.

Click&collect był szeroko stosowany ze względu na pandemię koronawirusa: to bezpieczny i szybki sposób kupowania towarów przy jednoczesnym ograniczeniu interakcji z innymi osobami do minimum. Oczekuje się, że w ciągu najbliższych dwóch lat sprzedaż usługi w opcji „kliknij i odbierz” w Stanach Zjednoczonych będzie rosła o około jedną piątą każdego roku. CNBC pisze, że próg 100 mld dolarów zostanie przekroczony już w 2022 roku.

Opłacalna usługa

To także interesujący kanał sprzedaży dla detalistów: w końcu jest o wiele bardziej opłacalny niż zwykły e-commerce, ponieważ eliminowane są koszty dostawy. Co więcej, w razie potrzeby pracownicy sklepu mogą być również wyznaczani do przygotowywania zamówień.

Jednak zakupy z dostawą do domu nadal pozostają dominującą opcją w amerykańskim handlu elektronicznym, ponieważ pomimo szybkiego wzrostu, zamówienia typu „kliknij i odbierz” będą stanowić około 11 proc. całej sprzedaży w e-handlu.

Walmart potroił sprzedaż

Spośród ponad 4700 sklepów 3700 placówek Walmarta oferuje obecnie usługę „kliknij i odbierz”. W związku z tym sprzedaż click&collect prawie potroiła się w ciągu ostatnich dwóch lat - z 7,21 mld dolarów w 2019 roku do 20,4 mld dolarów w zeszłym roku. W tym samym okresie udział w rynku wzrósł z 20,6proc. do 25,4 proc.