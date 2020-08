Walmart na rekordowych wzrostach dzięki e-commerce

Walmart skorzystał na pandemii, fot. za pixabay.com

Największy na świecie detalista odnotował wzrost zysków netto o 75 proc. do 6,5 miliarda dolarów, co pozwoliło przekroczyć oczekiwania analityków. Roczne obroty Walmarta wzrosły o 5,6 proc., do 138 miliardów dolarów, podczas gdy wzrost obrotów LfL w Stanach Zjednoczonych osiągnął prawie dwukrotność.

Handel elektroniczny był olbrzymim czynnikiem wzrostu na rodzimym rynku amerykańskim: sprzedaż internetowa w Stanach Zjednoczonych wzrosła prawie dwukrotnie (+ 97 proc.) - to najszybszy wzrost w historii tego detalisty. W czasie pandemii koronawirusa konsumenci kupowali przez Internet prawie wszystko, od zabawek po elektronikę ... ale skupili się na żywności, ponieważ restauracje musiały zostać zamknięte. Walmart wykorzystał ten trend i zwiększył liczbę dostaw do domu oraz zamówień w formule „kliknij i odbierz” o prawie jedną trzecią. Wkrótce Walmart ma ruszyć z usługą subskrypcji Walmart Plus, która ma być konkurencyjna względem Amazon Prime.

Dyrektor finansowy detalisty, Brett Biggs ostrzega jednak, że ​​analitycy nie powinni liczyć na kolejny rekordowy wzrost. Trendy gromadzenia zapasów i zwiększonej konsumpcji sztucznie wpłynęły na sprzedaż.W lipcu ich efekt już wyhamował, a wzrost obrotów spadł do normalnego poziomu 4 proc.

Covid-19 spowodował również dodatkowe koszty w wysokości 1,5 miliarda dolarów, w tym podwyżki płac i premie za pracę w niebezpiecznych warunkach. Jednak sieć nadal zdołała podnieść marże zysku, ponieważ wiele rodzin zdecydowało się wydać dużą część swoich bonów konsumpcyjnych (o wartości około 1000 do 1500 dolarów) na droższe rzeczy, takie jak elektronika lub meble.