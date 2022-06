Wartość transakcji BLIKiem w rok zwiększyła się o 80 proc.

Na koniec 2021 roku z BLIKa aktywnie korzystało ponad 10 mln osób. W stosunku do roku poprzedniego zanotowano wzrost na poziomie ok. 80 proc. liczby transakcji oraz ok. 82 proc. w odniesieniu do ich wartości.