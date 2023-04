Wartość zamówień z wykorzystaniem Allegro Pay Business wzrosła trzykrotnie

Celem wdrożonych optymalizacji było udostępnienie Allegro Pay Business jak największej liczbie firm – niezależnie od branży i stażu na rynku.

Co zmieniło się w Allegro Pay Business?

Dostęp do usługi zyskało ponad 100 tys. przedsiębiorców. Korzystanie z niej stało się możliwe już od pierwszego dnia działalności – 1 na 10 firm odraczających płatność to start-upy, które mają utrudniony dostęp do innych form finansowania. Dzięki zwiększeniu możliwego limitu zakupowego do nawet 50 tys. zł, usługa stała się atrakcyjna również dla firm realizujących większe zamówienia. Kolejną ważną zmianą było wydłużenie okresu odroczenia płatności. Przedsiębiorcy mają do wyboru bezpłatny okres 30-dniowy lub 60-dniowy (z oprocentowaniem 4,5%). Takie warunki są już standardem w segmencie konsumenckim, w segmencie B2B Allegro jest jedyną w Polsce platformą, która oferuje je na tak dużą skalę.

„Płatności odroczone (BNPL) zyskują coraz większą popularność na polskim rynku e-commerce. Wg Barometru E-commerce przygotowanego przez agencję Opinion Way, prawie 30% konsumentów deklaruje, że korzysta z nich podczas zakupów w Internecie. Jak pokazują nasze wyniki, przedsiębiorcy również bardzo chętnie po nie sięgają, realizując nieco inne cele niż konsumenci. Płatności Allegro Pay Business to dostęp do pieniędzy na stałych warunkach. Dzięki temu firma może ustabilizować działanie, lepiej planować zamówienia i marżę, a w rezultacie łatwiej utrzymywać płynność finansową. Korzystanie z Allegro Pay Business może mieć wpływ na obniżenie kosztów finansowania biznesu i jego obsługi księgowej. Co bardzo istotne, sprzedający nie ponosi ryzyka finansowania i otrzymuje gotówkę na konto od razu, w czasie rzeczywistym” – mówi Danuta Czapeczko, Wiceprezes PragmaGO.

Oprócz optymalizacji parametrów finansowych, wdrożono też ulepszenia

w zakresie User Experience. Powstały one przy wykorzystaniu

doświadczeń i najlepszych praktyk Allegro i PragmaGO. Właśnie takie

powiązanie usług ecommerce i financial services gwarantuje sukces.

Korzystanie z Allegro Pay Business stało się wygodniejsze i bardziej

intuicyjne. Przedsiębiorcy zyskali dostęp do Panelu Klienta, w którym

mogą kontrolować listy zakupów i terminy płatności oraz w prosty

sposób spłacać zadłużenie – przy pomocy jednego kliknięcia.

Odroczone płatności dla firm