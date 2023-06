Ważne zmiany w działalności nierejestrowanej. Jak to wpłynie na sklepy internetowe?

Działalność nierejestrowana, znana również jako działalność gospodarcza niepodlegająca wpisowi do rejestru lub działalność nieewidencjonowana, to sposób prowadzenia biznesu, który nie wymaga formalnej rejestracji działalności, także dla osób nieletnich. Wiąże się jednak z koniecznością ewidencjonowania przychodów i kosztów, a także przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących handlu online i ochrony danych osobowych.

Działalność nierejestrowana daje szereg możliwości zarabiania online i stanowi popularne dodatkowe źródło dochodu. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w 2020 roku z takiej formy zarobku skorzystało prawie 23,5 tys. osób w Polsce.

Działalność nierejestrowana w e-commerce

Mimo pewnych ograniczeń, działalność nierejestrowana przyciąga osoby zainteresowane prowadzeniem własnego e-commerce i uzupełnieniem domowych finansów. Mogą z niej skorzystać także osoby fizyczne, które w e-biznesie stawiają dopiero pierwsze kroki i nie planują jeszcze otwierać ani rejestrować działalności gospodarczej.

Na platformie Shoper w ramach działalności nieewidencjonowanej, sprzedaje coraz więcej sklepów internetowych. Na ten moment w ten sposób aktywnie działa już kilkaset sprzedawców. Z kolei według opracowanego przez Shoper raportu "E-przyszłość" aż 63% właścicieli sklepów internetowych deklaruje, że sprzedaż online stanowi ich dodatkowe źródło dochodu.

– Obecna sytuacja gospodarcza, szczególnie związana z inflacją, motywuje wiele osób do poszukiwania nowych form zarobku. Działalność nierejestrowana staje się w tym kontekście idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą dorobić do domowego budżetu – mówi Łukasz Piechowiak, Head of Shoper Financial Services. – W Shoper zdajemy sobie sprawę, że spora grupa osób upatruje swojej szansy na generowanie dodatkowych przychodów w branży e-commerce. I jest to bardzo słuszne założenie. Dlatego oferujemy narzędzia, które to ułatwiają np. przyjmowanie płatności online w ramach Shoper Płatności, które są dostępne również dla tzw. działalności nierejestrowanej. To ułatwia sprzedaż w sieci bez konieczności zakładania własnej firmy – dodaje.

Przy obowiązującym na działalność nierejestrowaną limicie przychodu wynoszącym 50% minimalnego wynagrodzenia, osoby prowadzące taką działalność mogą zarabiać do 1745 zł miesięcznie. W przypadku przekroczenia tej kwoty mają obowiązek zgłosić działalność do CEIDG.

Działalność nierejestrowana - nowy limit od 1 lipca 2023

Od 1 lipca 2023 roku, zgodnie z uchwaloną Ustawą o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych, limit przychodów dla działalności nierejestrowanej zostanie podniesiony do 75% minimalnego wynagrodzenia. W lipcu wzrośnie również płaca minimalna, do kwoty 3 600 zł. Oznacza to, że limit miesięcznych przychodów dla działalności nieewidencjonowanej wzrośnie do kwoty 2 700 zł.

– To dobra wiadomość dla tych, którzy zastanawiają się nad założeniem sklepu internetowego.Wartość nowego limitu jest znacznie atrakcyjniejsza, co może przekonać sporo osób do podjęcia wyzwania i poszukać dodatkowego zarobku stawiając na sprzedaż online. To doskonała okazja dla każdego, kto chce przetestować swój pomysł na biznes, sprawdzić go rynkowo np. czy produkt znajdzie klientów, a gdy już się on bardziej rozwinie - zarejestrować firmę i spełnić swoje marzenia o e-biznesie z prawdziwego zdarzenia – komentuje Łukasz Piechowiak.

Dodatkowe kieszonkowe dla młodych w e-commerce?

Z początkiem maja Minister Rozwoju i Technologii poinformował o pracach trwających nad projektem ułatwiającym zakładanie działalności gospodarczej osobom niepełnoletnim, który umożliwi im otwieranie swoich firm bez konieczności uzyskiwania zgody rodziców.