Ważne zmiany w e-sklepie PGG

PGG informuje o ważnych zmianach dotyczących kupna i odbiory węgla w e-sklepie grupy.

- Od 05.08.2022 udostępnimy dla Państwa możliwość zamieszczenia Dokumentu Dotyczącego Źródła Spalania (Deklaracja CEEB lub inny dokument dopuszczony regulaminem Sklepu dokument) w profilu swojego konta - podaje e-sklep.

Jak pobrać deklarację spalania na stronie e-sklepu PGG?

Po zalogowaniu się na stronie e-sklepu należy wejść w zakładkę Profil- Dokumenty. Plik może mieć maksymalnie rozmiar 2 MB i posiadać jeden z typów .jpg, .pdf, .

Dokument można samodzielnie aktualizować (tylko na potrzeby przyszłych zamówień).

Za poprawność i zgodność wprowadzonego do profilu dokumentu ze stanem faktycznym odpowiada właściciel konta.

Osoba upoważniona/przewoźnik musi nadal posiadać podczas odbioru wydrukowany dokument jak dotychczas.

- W przypadku odbioru węgla luzem weryfikacja poprawności dokumentu CEEB ostatecznie jest prowadzona w momencie odbioru węgla. W przypadku węgla konfekcjonowanego do którego CEEB przesyłali Państwo dotychczas na adres mailowy do zamówień składanych od 09.08.2022 (wtorek) wymagane jest zamieszczenie dokumentu w Profilu konta. Ponadto, udostępnione zostaną Państwu w Profilu konta również dodatkowe pola umożliwiające wprowadzenie adresu gospodarstwa domowego (adresu spalania węgla) - dodaje PGG.

Oszuści podszywający się pod e-sklep PGG

Polska Grupa Górnicza ostrzega przed fałszywymi wiadomościami SMS informującymi, że został wystawiony węgiel na półkę sklepową wraz z linkiem do sklepu. Nie jest to link kierujący do strony sklepu PGG.

PGG S.A. nie kieruje do swoich Klientów wiadomości w formie SMS.

- Wiadomości SMS z linkiem do stron to fałszywe odnośniki, które sprawiają wrażenie autentycznych, w rzeczywistości prowadzą do spreparowanych witryn - podkreśla PGG.