Wciąż budują się nowe magazyny, ale kryzys i tutaj odcisnął piętno

Nowych inwestycji magazynowych przybywa wolniej

- Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce nadal prężnie się rozwija, niemniej jednak ogólna sytuacja makroekonomiczna oraz zaostrzone warunki pozyskiwania finansowania na nowe inwestycje wpłynęły na spowolnienie aktywności deweloperskiej, a szczególnie w segmencie projektów realizowanych na zasadach spekulacyjnych – mówi Jakub Kurek, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska. - Dodatkowo, w związku z koniecznością optymalizacji kosztów działalności najemcy coraz częściej rozważają możliwość pozostania w dotychczasowej lokalizacji. W trzecim kwartale br. również odnotowano nieznaczny wzrost wskaźnika pustostanów – dodaje ekspert.

Na koniec września 2022 r. w budowie znajdowało się ponad 3,98 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowo-przemysłowej, tj. o 8,5% mniej niż w drugim kwartale 2022 r., ale prawie 7% więcej niż pod koniec trzeciego kwartału 2021 r. Miniony kwartał był kolejnym kwartałem z rzędu ze spadkiem wolumenu realizowanych inwestycji, zwłaszcza o charakterze spekulacyjnym, co związane jest z trudną sytuacją makroekonomiczną i dość wysokim kosztem pozyskiwania finansowania na nowe projekty magazynowe.

Najemcy wciąż potrzebują magazynów

- Zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową ze strony najemców utrzymuje się na stabilnym poziomie. Całkowity wolumen powierzchni wynajętej w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. wyniósł ponad 5,3 mln mkw., co oznacza wzrost o 8,7% rdr. W trzecim kwartale 2022 r. najemcy podpisali umowy najmu na ponad 1,5 mln mkw. – to o prawie 33% mniej niż w poprzednim kwartale. Popyt netto na powierzchnię magazynową i przemysłową wzrósł do 3,75 mln mkw. i stanowił 70% popytu brutto – mówi Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, Newmark Polska.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. największy udział procentowy w wolumenie transakcji miały nowe umowy najmu (63%), a w dalszej kolejności renegocjacje (29,6%) oraz ekspansje (7,4%). Od początku roku rośnie udział renegocjacji w całkowitym popycie – wzrósł on z 26,6% w I kw. do 38,3% w III kw., co świadczy o coraz większym zainteresowaniu najemców optymalizacją kosztów w dotychczasowych lokalizacjach. Warto również podkreślić, że w tym czasie najemcy wynajęli łącznie 293 300 mkw. na podstawie umów zawieranych na krótszy okres (do jednego roku).

Największe transakcje na rynku magazynowym

Wśród największych transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. znalazły się między innymi: przedłużenie umowy najmu 123 000 mkw. przez VidaXL w VidaXL BTS Września, budowa magazynu typu BTS o powierzchni 103 000 mkw. w Trójmieście dla poufnego klienta z branży e-commerce przez Panattoni, realizacja przez firmę Exeter obiektu BTS o powierzchni 100 000 mkw. dla poufnego najemcy z sektora handlowego w Świebodzinie czy wynajęcie 90 000 mkw. w Panattoni Park Sulechów III przez BestSecret.

Udział powierzchni niewynajętej w całkowitych zasobach nieznacznie wzrósł na koniec września bieżącego roku do 4,1%, co oznacza wzrost o 1,0 p.p. kwartał do kwartału, ale spadek o 0,7 p.p. rdr. W istniejących budynkach do wynajęcia pozostawało 1,12 mln mkw. w porównaniu z 1 945 000 mkw. w obiektach będących w budowie. Największy wzrost zarówno wskaźnika pustostanów, jak i wolnej powierzchni w stosunku do poprzedniego kwartału zaobserwowano w województwie dolnośląskim – o 3,7 p.p., tj. o prawie 142 500 mkw.

Czynsze, które od początku roku wzrosły o ok. 15%-20%, w zależności od lokalizacji, powoli się stabilizują, aczkolwiek nie można wykluczyć kolejnych wzrostów w najbardziej popularnych lokalizacjach. Na koniec trzeciego kwartału 2022 r. najwyższe czynsze za wynajem powierzchni magazynowych nadal utrzymywały się w Warszawie (strefa I).