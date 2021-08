Według BM PKO BP, przed MLP Group dobry rok

- Sektor logistyczny nie tylko przeszedł przez kryzys w lepszym stanie, niż pozostałe segmenty rynku nieruchomości, ale także korzysta na zmianach strukturalnych, które generują dodatkowy popyt. W pierwszym półroczu 2021 dało się to wyraźnie zaobserwować w Polsce i Niemczech, czyli na dwóch najważniejszych rynkach MLP Group – napisali analitycy w raporcie z 30 lipca.

- Po tegorocznych akwizycjach gruntów nasze prognozy wzrostu środków z działalności operacyjnej (FFO) o 25 proc. rocznie w okresie 2021-2023 są w pełni zabezpieczone bankiem ziemi – dodali analitycy.

Jak zauważyli autorzy raportu, popyt na powierzchnię logistyczną wzrósł na polskim rynku aż o 36% r/r w pierwszym kwartale 2021 r. (dane CBRE). Działalność deweloperska także skoczyła do rekordowo wysokich poziomów, ale wskaźnik pustostanów pozostaje i powinien pozostawać pod kontrolą, jako że podaż spekulacyjna stanowi zaledwie ok. 30% łącznej realizowanej powierzchni.

- Na rynku niemieckim obserwujemy podobne trendy. Popyt w pierwszym kwartale wzrósł o 18% r/r, a oczekiwania w odniesieniu do dalszej części roku są wysokie – oceniają analitycy.

W 2021 r. MLP Group sfinalizował zakup kilku ważnych działek w Polsce (Gorzów Wlkp., Pruszków), Austrii (Wiedeń) i Niemczech (Gelsenkirchen) o łącznym potencjale budowlanym ok. 200 000 m2. - Szacujemy, że dzięki tym transakcjom wolumen ukończonej powierzchni zwiększy się z ok. 120 000 m2 rocznie w 2020- 2021 do 180 000 m2 rocznie w 2022-2023. Ponadto projekty realizowane w okresie 2022-2023 znajdują się głównie w Niemczech i Austrii, gdzie średnie czynsze są ok. 2x wyższe niż w Polsce – czytamy w raporcie.

BM PKO BP prognozuje, że zysk netto MLP Group wzrośnie w tym roku o 4 mln zł do 174 mln zł. W przyszłym roku szacuje wynik na 201 mln zł, a rok później na 230 mln zł.

Analitycy podwyższyli cenę docelową akcji MLP Group do 95 zł z 92 zł wcześniej. Utrzymano rekomendację "kupuj".

Raport wydano przy kursie 77,8 zł. Autorem raportu jest Piotr Zybała.