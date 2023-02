Wednesday i Batman na balu z zakonnicą i księdzem. Allegro sprawdza kogo spotkamy w karnawale 2023

Panowie w tym roku - bez zmiany w trendach modowych - najczęściej sięgają po strój księdza lub biskupa. Wciąż dużą popularnością cieszą się stroje a’la lata ‘80 i ‘70, a rozszerzone podium zamyka nieśmiertelny klasyk - Batman. Wśród dodatków panowie najczęściej sięgają po akcesoria gangstera (głównie kapelusze).

W kategoriach kostiumów dziecięcych bez zaskoczenia - tutaj także króluje Wednesday, ale popularnością niewiele ustępuje wspomniana już Harley Quinn. Obie bohaterki zdeklasowały za to popularne klasyki, czyli jednorożce, wróżki i księżniczki. Z danych Allegro wynika, że chłopcy, którzy nie znaleźli w tym roku bohatera w filmowym uniwersum, decydują się na przebrania przede wszystkim z bajek Psi Patrol i Sonic. Warto podkreślić, że tradycyjnie wysoko w wynikach uplasowały się także stroje żołnierza, policjanta, strażaka oraz świętującego rok temu 20-lecie - ale jak widać wciąż popularnego - Harrego Pottera.

Wednesday i Batman na balu z zakonnicą i księdzem. Allegro sprawdza kogo spotkamy w karnawale 2023, fot. mat. prasowe

Co ciekawe, na Allegro Lokalnie, które oferuje kostiumy z duszą, na podium raczej tradycyjnie. Dziewczynki stawiają na jednorożce oraz Elsę z Krainy Lodu, wśród chłopców największą popularnością cieszą się przebrania policjanta i ninja. Dorośli poszukują przebrań szeryfa, pirat oraz Star Wars - tutaj popularne są postacie stojące po obu stronach mocy.

Co ciekawe, panie na kostiumy przeznaczają mniej niż panowie - średnio 82 zł, z kolei przebrania męskie to średnio 98 zł. Kostiumy dla dzieci podobnie - klienci najczęściej wybierają stroje z przedziału cenowego 80-90 zł. Dodatki i akcesoria to przeciętnie na Allegro wydatek 25 zł.

Allegro wzrost zainteresowania przebraniami i kostiumami odnotowuje już przed Halloween, a trend wyszukiwania utrzymuje się do końca lutego, czyli przez cały karnawał. Oczywiście w okresie walentynek zmienia się trochę profil wyszukiwanych kostiumów, ale raczej nie spotkamy ich na balu karnawałowym.