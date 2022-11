White Star Logistics buduje magazyny ostatniej mili w Nowym Koniku

W ramach projektu w Nowym Koniku powstanie Hala B o powierzchni 21 419 mkw., Hala A z powierzchnią 26 933 mkw. oraz Hala C o wielkości 18 145 mkw. Dodatkowo ma powstać również hala SBU o powierzchni 9 843 mkw.

Magazyny ostatniej mili

Jak deklaruje deweloper - minimalny możliwy do utworzenia moduł to około 1 400 mkw. Rozpoczęcie prac przygotowawczych i budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku, co oznacza, że zakończenie budowy I etapu w White Star Logistics Warszawa Nowy Konik nastąpi na przełomie III i IV kw. 2023 r.

Uzyskanie pozwolenia na budowę dla pierwszego z obiektów w ramach parku logistycznego w Koniku Nowym, zbiega się w czasie z planowanym wkrótce oddaniem węzła Warszawa-Wschód (dawniej Zakręt).

Nowy fragment drogi połączy węzeł Warszawa-Wschód z węzłem Lubelska, czyli przecięciem dróg S2 i S17 z autostradą A2. Dokończenie tego fragmentu obwodnicy stolicy, umożliwi też wjazd od nowej inwestycji White Star Logistics, do Warszawy od strony wschodniej drogą krajową nr 2 (DK2).

- Zaletą naszego projektu, choć na pewno nie jedyną, jest lokalizacja w odległości zaledwie 3 km od nowego węzła autostrady A2 Nowy Konik oraz 4 km na wschód od Warszawy. Dodatkowo blisko położone osiedla mieszkaniowe, jak i dogodny dojazd do inwestycji, zapewnia najemcom dobrą dostępność do pracowników - mówi Urszula Rasmussen, Head of Industrial Leasing w White Star Real Estate (WSRE). - Lokalizacje blisko autostrad, ale również z dobrą komunikacją z centrami miast, są szczególnie poszukiwane przez logistykę, bo mogą łączyć zarówno funkcje magazynów centralnych z funkcją magazynów ostatniej mili. Dzięki lokalnym uwarunkowaniom w Nowym Koniku, niewykluczone jest również prowadzenie tam lekkiej produkcji lub łączenie funkcji magazynowych z elementami małych „showroomów”. Prowadzimy obecnie negocjacje z potencjalnymi najemcami. Wszystko wskazuje na to, że pierwszy z budynków zostanie wynajęty nie jednemu, a raczej kilku najemcom – dodaje.

Sieć centrów logistycznych

W inwestycji White Star Logistics Warszawa Nowy Konik, obok powierzchni magazynowo-produkcyjnych klasy A, powstanie także nowoczesne zaplecze biurowe. Projekt wyróżniać się będzie ekologicznymi rozwiązaniami, które minimalizują ślad węglowy obiektu.

Będą w nich zaimplementowane panele fotowoltaiczne, systemy pozwalające na wtórne wykorzystanie wody i redukcje zużycia energii elektrycznej oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Miejscowy plan zagospodarowania terenu pozwala nie tylko na magazynowanie w nowych obiektach, ale także na lekką produkcję. Dodatkowo, budynki będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie very good.

Strategia White Star Logistics zakłada stworzenie sieci nowoczesnych centrów logistycznych w najbardziej pożądanych lokalizacjach w Polsce, a w pierwszych trzech latach, w ramach wspólnego przedsięwzięcia White Star Real Estate i Bain Capital Credit, zamierza zrealizować w Polsce osiem do dziesięciu projektów magazynowych o łącznej powierzchni docelowej ponad 500 tys. mkw. Budżet tych projektów ma wynieść 350 mln euro.