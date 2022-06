Wiceprezes Amazon: U nas zawsze jest pierwszy dzień

- Jestem bardzo dumny z naszego polskiego zespołu, który od 15 miesięcy rozwija polską wersję platformy Amazon. Jesteśmy na początku naszej drogi a jednocześnie zrobiliśmy ogromne postępy. Dotychczas w żadnym kraju nie wprowadziliśmy tak szybko usługi prime, jak zrobiliśmy to w Polsce. Spotkała się ona z bardzo pozytywnym odbiorem klientów. Teraz czekają nas kolejne inwestycje, które pokażą, że jesteśmy bardzo blisko klientów, zarówno jeśli chodzi o ceny, które oferujemy jak i usługi, które wprowadzamy. Zawsze mówimy w Amazonie, że każdy dzień to nowy początek, od którego wszystko się zaczyna, z takim samym entuzjazmem i tak samo wielkimi oczekiwaniami co do celów i odpowiedzi na potrzeby klienta - mówi Rocco Brauninger z Amazonem związany jest od 18 lat, który obecnie odpowiada za ekspansję w Europie, jako dyrektor generalny Amazon w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, w Polsce, Szwecji i Holandii.





W 2020 roku Amazon współpracował z 2500 sprzedawców. Dane za 2021 rok mają zostać udostępnione wkrótce.

- Unikalność naszej oferty dla małych i średnich firm z Polski, które chcą się rozwijać na całym świecie polega na tym, że producent wprowadza swoje towary tylko raz na naszą platformę. My zajmujemy się resztą, w tym tłumaczeniami, na wszystkie rynki, na których towar ma być oferowany. To pozwala na dotarcie na dziesiątki rynków i do milionów klientów na świecie za pomocą jednego działania. Na platformie Amazon klienci mają dostęp do 250 milionów produktów i uważamy, że jest to największy wybór, jaki konsumenci mają obecnie na polskim rynku. Producenci mogą wybrać dwa modele współpracy, czyli samodzielną wysyłkę lub dostarczenie do centrów dystrybucyjnych Amazon, które przygotowują zamówienia i obsługują cały proces logistyczny. W drugim wypadku prowizja dla Amazona jest wyższa – wskazuje Aleksandra Borycka, szefowa marketplace Amazon w Polsce.

Jako przykład Amazon wskazał firmę Trefl, oferującą na platformie gry planszowe i puzzle. Firma rozpoczęła współpracę z Amazonem od rynku niemieckiego, a obecnie sprzedaje także na rynku polskim, włoskim hiszpańskim francuskim, skandynawskim, holenderskim, brytyjskim i amerykańskim. Tylko w grudniu Trefl dziesięciokrotnie zwiększył sprzedaż.