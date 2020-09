Wiceprezes ING: Najważniejsze w budowaniu przewagi konkurencyjnej jest customer experience

Customer experience to obecnie jedna z najważniejszych kwestii w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Dziś właściwie nie ma już firm, które nie działają cyfrowo, dlatego konkurencja przeniosła się na obszar doświadczenia zakupowego – mówił Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA, podczas podczas panelu Konsument jutra, która odbyła się podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zdaniem Marcina Giżyckiego, w środowisku bankowości elektronicznej najważniejsze jest, by ta usługa była dobrze zaprojektowana. - Istotne jest dobre zaprojektowanie systemu, który będzie intuicyjny, przystępny z poziomu smartfona, szybki, zrozumiały, aby było wiadomo, jak postąpić na każdym poziomie systemu. Miejsce, w którym klient nie wie, co powinien zrobić powoduje rezygnację – mówił Marcin Giżycki.

Kolejna sprawa to jasno komunikowane wartości. – Musimy komunikować, dla kogo jest produkt, po co, jak można go kupić i jak można się wycofać. Wiele klientów banków kupuje różne produkty finansowe na próbę i powinni mieć możliwość łatwo wycofać się. Nie ma gorszej sytuacji jak ta, kiedy łatwo jest kupić a trudno się wycofać. Z punktu widzenia długookresowej relacji z klientami, te dwie rzeczy powinny być porównywalnie łatwe - oceniał.

Marcin Giżycki zauważył, że w pandemii wzrosło znaczenie bankowości internetowej. – Migracja tzw. usług codziennych z placówek do kanału online już nastąpiła kilka lat temu. Teraz jesteśmy na etapie, jak to przełożyć z dużego ekranu na mały ekran. Mocno komunikujemy, że bank jest w twoim telefonie. Każda usługa jest projektowana w ten sposób, że można ja wykonać z poziomu telefonu komórkowego. Z naszej perspektywy to znaczące przyspieszenie, ale nie zmiana zachowań - mówił Marcin Giżycki. Jak zaznaczył, dzięki bankowości mobilnej, wzrasta ilość interakcji z klientami. - Ilość kontaktów i interakcji zaczyna sięgać setki milionów, zbliżamy się do miliardów, mając 4 mln aktywnych klientów - mówił.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w tym roku został zorganizowany w formule hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie w katowickim centrum kongresowym, jak i online. Przez trzy kongresowe dni (2-4 września) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się łącznie ponad 70 debat i dyskusji z udziałem ok. 400 prelegentów. EKG przyciągnął do Katowic 3,5 tys. osób, do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób, a unikalna liczba użytkowników, którzy obejrzeli debaty online, przekroczyła 100 tys.