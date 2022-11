Widzimy, że wartości koszyków spadają, ale e-commerce urósł w III kw. o 24 proc.

• W Polsce InPost odnotował wzrost wolumenów w kanale poza platformą Allegro o 43% r/r oraz o 11% w kanale Allegro.

• Liczba użytkowników korzystających z urządzeń Paczkomat w Polsce wyniosła 16,3 mln (+13% r/r); Firma wprowadziła udostępnianie paczek w aplikacji mobilnej innym użytkownikom, rozszerzając program EKOzwrotów o nowe kategorie produktów oraz uruchamiając program pod nazwą EkoBox - wprowadzający do obrotu opakowania zwrotne we współpracy z marką Modivo.

• W III kwartale Grupa, obsłużyła 178,8 mln przesyłek, osiągając 32% wzrost i tym samym zanotowała dwu- i trzycyfrowy wzrost wolumenów na wszystkich trzech głównych rynkach: Polska - wzrost o 26% - przy dynamice rynku na poziomie 24%, Francja - wzrost o 34% – przy stagnacji na rynku, natomiast w Wielkiej Brytanii wzrost wolumenów wyniósł 227% – przy szacowanym spadku rynku na poziomie 8%.

• InPost we wszystkich krajach intensywnie rozwijał sieć urządzeń Paczkomat®. W III kwartale zainstalowanych zostało ponad 2 000 nowych maszyn i na koniec kwartału było ich 26 330, w tym: 19 254 w Polsce (+17% w porównaniu z końcem 2021 roku), 1 653 we Francji (+428% w porównaniu z końcem 2021 roku) i 4 333 w Wielkiej Brytanii (+38% w porównaniu z końcem 2021 roku). W tym ostatnim kraju uruchomiono pierwsze urządzenia Paczkomat w kształcie litery L.

• We Francji, uruchomione zostały testy aplikacji mobilnej, której wdrożenie będzie realizowane w oparciu o doświadczenia z rynku polskiego. Otworzona została także nowa sortownia w Harnes, która jednocześnie jest największą pod względem powierzchni sortownią w Grupie InPost oraz uruchomiono zwroty towarów bez opakowań we współpracy z Amazon.

• W Wielkiej Brytanii nastąpił skokowy wzrost liczby użytkowników urządzeń Paczkomat® na co m.in wpłynęło zwiększenie zagęszczenia sieci urządzeń. W głównych miastach: Londyn, Birmingham i Manchester - 46% mieszkańców ma 7 minut spacerem do najbliższej maszyny InPost. Wzrost użytkowników i wolumenów na tym rynku był głównie efektem wprowadzenia usługi dla klienta biznesowego - nadań typu Paczkomat® - Paczkomat®.

Perspektywy InPost na kolejne miesiące

Dobre wyniki za 9 miesięcy tego roku są efektem wzrostu wolumenów oraz poprawy rentowności. To pozytywny prognostyk dla wyników za cały rok. Jednak, od połowy października rynek rośnie w tempie umiarkowanym, co może wskazywać na to, że spodziewana od dłuższego czasu presja inflacyjna odczuwalna dla polskiego konsumenta zaczyna stawać się faktem. Niemniej jednak można oczekiwać, że pozytywny wpływa na marże w IV kwartale będą miały coroczne podwyżki cen kontraktowych. Proces podwyżek będzie kontynuowany do końca I kw. 2023 r.

Zarząd Grupy w perspektywie średnio- i długoterminowej spodziewa się zwiększenia udziałów rynkowych we wszystkich kluczowych dla Grupy krajach.



Trzeci kwartał był kolejnym, w którym dynamicznie rozwijaliśmy się na każdym z naszych głównych rynków. Naszym zdaniem potrzeba poprawy wydajności dostaw i zautomatyzowania rozwiązań ostatniej mili, nigdy nie była większa, gdyż presja inflacyjna, wymuszająca poszukiwanie przez sprzedawców oszczędności, nadal stanowi olbrzymie wyzwanie dla sektora e-commerce.

Pracujemy nad tym, aby zapewnić stały wzrost sprzedaży na kluczowych rynkach: w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii, zarówno w IV kwartale jak i w całym 2023 r. Jesteśmy przekonani, że w najbliższej przyszłości otoczenie rynkowe, czyli wysokie koszty paliw, energii, pracy i usług, pozwoli utrzymać wzrost dostaw do urządzeń Paczkomat® oraz

w kanale PUDO. Biorąc to pod uwagę w III kwartale nadal dynamicznie rozbudowywaliśmy naszą sieć urządzeń Paczkomat® powiększając ją o 2 064 nowych urządzeń i osiągając na koniec kwartału liczbę 26 330 maszyn w całej Grupie.

Strategicznym celem InPost jest stałe podnoszenie efektywności naszych usług - powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

InPost w Polsce

W trzecim kwartale InPost dodatkowo umocnił swoją pozycję, zwiększając liczbę klientów o 13% r/r do 16,3 mln. Wolumen przesyłek wyniósł 124,1 mln, co oznacza wzrost w porównaniu do II kw., kiedy obsłużono ich 122,8 mln. Liczba urządzeń Paczkomat® w Polsce wzrosła od początku roku o 17% do 19 254. Tym samym, aż 59% Polaków ma swój Paczkomat InPost w odległości 7 minut spacerem (55% na koniec III kwartału 2021). Firma w I kw. 2023 zamierza wejść na rynek z usługą finansową. Klienci zaczynają robić mniejsze i tańsze zakupy lub w tańszych e-sklepach, ale z punktu widzenia InPostu paczka jest paczką. IV kw. jest nadal dużą niewiadomą, jak cały czas spadające nastroje konsumenckie przełożą się na zakupy. Rafał Brzoska uważa, że Black Friday raczej nie będzie imponujący, ale zakupy świąteczne mogą równie dobrze wystrzelić w myśl zasady "zastaw się, a postaw się". To jednak cały czas jest wróżenie ze szklanej kuli.

Wzrost płac w sektorze transportowym jest powyżej inflacji, czyli powyżej 18 proc. a podwyżki InPost w 2022 roku osiągnęły jedynie 12 proc. wskaźnik. Jeśli chodzi o przyszłe podwyżki to InPost deklaruje, że zrobi wszystko, aby podwyżki o ile będą ogłaszane, miały jak najmniejszy wpływ na marżowość e-sklepów.



InPost we Francji



W trzecim kwartale francuska spółka zależna InPost, Mondial Relay, rosła szybciej niż rynek już czwarty kwartał z rzędu. Wolumen przesyłek Mondial Relay we Francji wzrósł o 34%, przy stagnacji rynku.

W trzecim kwartale Mondial Relay odnotował wzrost przychodów o 34% r/r, oraz wzrost skorygowanej EBITDA o 13,2% do 60 mln zł. Mondial Relay do przejęcia przez InPost w lipcu 2021 r. wykorzystywał wyłącznie punkty odbioru i nadań (PUDO), i nie miał własnych maszyn paczkowych. Od tego czasu InPost rozstawił 1 653 maszyn, z czego 671 zostało rozstawionych w III kwartale. Mondial Relay widzi duży rynkowy potencjał dla urządzeń InPost we Francji, dlatego zamierza nadal je instalować tak szybko, jak tylko pozwala na to łańcuch dostaw. Dodatkowo Mondial Relay w ostatnim kwartale rozbudowywał sieć magazynów i sortowni, w tym sortownię w Harnes, która obecnie jest największą w całej Grupie InPost. Rozbudowa magazynów i sortowni umożliwi wprowadzenie z początkiem 2023 r, usług dostawy D+1, pod marką Mondial Relay Express. Ta nowa oferta, będzie znaczącym krokiem w rozwoju Mondial Relay na rynku francuskim i ma zapewnić większą wygodę dla klientów i elastyczność dostaw dla sprzedawców.

InPost w Wielkiej Brytanii

InPost UK zanotował wzrost wolumenów w III kw. O 227% r/r i o 25%

w porównaniu z II kw. Te wzrosty zostały osiągnięte mimo spadku całego brytyjskiego rynku e-commerce o 8%. Wzrost wynikał przede wszystkim

z wprowadzenia nowej na rynku brytyjskim, usługi dostawy Paczkomat® - Paczkomat®. Chociaż duże wolumeny spowodowały przejściowe problemy z wydajnością, dobre przyjęcie tej usługi wskazuje na silne zapotrzebowanie konsumentów na dostawę do punktu. Aby sprostać dodatkowemu zapotrzebowaniu na przepustowość sieci, InPost kontynuował instalację nowych maszyn w lokalizacjach o większym natężeniu ruchu. Firma na koniec III kwartału posiadała 4 333 urządzeń Paczkomat®, o 38% więcej niż na koniec 2021 roku. W największych miastach - Londyn, Birmingham

i Manchester - 46% mieszkańców ma 7 minut spacerem do najbliższego urządzenia Paczkomat® InPost.