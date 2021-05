Więcej ofert kosmetyków na Allegro.pl, ale tańsze na Ceneo.pl

Jak wynika z danych firmy Dealavo czerwcu 2020 roku, na platformie Allegro klienci mogli znaleźć średnio 15,9 ofert produktów kosmetycznych, podczas gdy na Ceneo przypadło ich o ponad 3 mniej. Analogiczną analizę przeprowadzono w kwietniu 2021. Odnotowano znaczna przewagę serwisu Allegro (25,3 ofert na produkt) względem Ceneo (13,5 ofert na produkt).

Zbadano ile z wyszukiwanych ofert konsument może znaleźć we wskazanych e-serwisach. W tej kategorii zwyciężyło Allegro, które w swojej ofercie posiada 83,5% wyszukiwanych produktów. Na Ceneo ten współczynnik wynosi 79,34%. Istotnym aspektem jest również średnia najniższa cena produktów. Na tej płaszczyźnie Ceno oferowało średnio tańsze oferty produktów, niż Allegro.

Z mniejszą konkurencją mierzą się sprzedawcy na stronie Ceneo (odchylenie standardowe 19%). Natomiast na Allegro ten wskaźnik jest mniejszy (odchylenie standardowe 16%), co jest mniej korzystne dla sprzedających.

To oznacza, że ma platformie Ceneo sprzedawca spotka się z mniejszą konkurencją jednocześnie, przez to, że ceny średnio są tam niższe, ma szansę na mniejszą marże jeśli chce konkurować ceną. Jednakże liczba ofert nie jest tak duża jak w przypadku Allegro. Co więcej porównywarka sprowadza klienta na stronę sprzedawcy. Tym samym rośnie szansa, że konsument znajdzie kolejny produkt, którym będzie zainteresowany. Allegro ma zdecydowanie więcej ofert, które pokrywają się z wyszukiwaniami klientów. Popularność tej strony może gwarantować dużą liczbę kupujących. Jednocześnie konkurencja jest wyższa niż na Ceneo, ale średnia cena produktów jest wyższa, przez sprzedawca może liczyć na większą marżę na produktach.

Firma Dealavo zestawiła ze sobą dane dotyczące 400 000 ofert dla ponad 10 000 produktów kosmetycznych na dwóch platformach e-commerce. W ten sposób zbadano pokrycie rynku dla porównywarek Ceneo i Allegro.