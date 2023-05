Wiele e-sklepów nie pozwala na anulowanie zamówienia. Komu się to opłaca?

Sprzedawca, aby anulować zamówienie, musi mieć pewność, że towar nie został jeszcze wysłany klientowi – zwraca uwagę bezprawnik.pl. Szybkie i łatwe anulowanie zamówienia wymaga więc sprawnej integracji e-sklepu i magazynu w ramach jednego systemu informatycznego. Firmy nie zawsze mają taki system.

Niektórzy sprzedawcy mogą też wychodzić z założenia, że część klientów, do których - po rezygnacji z zakupu - dotrze towar, zdecyduje się go zachować. Eksperci podkreślają, że to krótkowzroczne myślenie w przypadku podtrzymania przez klienta decyzji o rezygnacji z zamówienia. Jego bezproblemowe anulowanie jednym kliknięciem przy procesie zakupu opłaca się wówczas zarówno kupującemu, jak i e-sklepowi.

Prawo do odstąpienia od umowy

Nic nie uchroni bowiem sprzedawcy przed zwrotem pieniędzy - z powodu prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Uniemożliwiając anulowanie zamówienia poniesie on dodatkowe koszty związane z pakowaniem, wysyłką, a potem rozpakowaniem i ponownym wprowadzeniem towaru do sprzedaży. Ponadto niektóre produkty trzeba utylizować, przecenić albo odsprzedać outletom.

Zwrot towaru jest dziś dla konsumenta dość prosty, a odzyskanie pieniędzy gwarantuje mu ustawa. Nie warto też stwarzać sytuacji, która skłoni klienta do porzucenia sklepu czy marki.

Źródło: bezprawnik.pl