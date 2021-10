Wielka rekrutacja w Allegro. Pięć nowych biur, 1500 pracowników

Najbardziej rozpoznawalna polska marka e-commerce poinformowała o otwarciu rekrutacji w nowych lokalizacjach, gdzie docelowo powstaną biura Allegro.

Dzięki rozwojowi zespołów w całej Polsce Allegro chce dotrzeć do

specjalistów, którzy będą rozwijać platformę Allegro.pl, a w jej ramach m.in. innowacyjne usługi takie jak: fintech Allegro Pay, platformę dla firm Allegro Biznes, czy platformę ogłoszeń lokalnych Allegro Lokalnie.

Nowe biura Allegro

Do tej pory Allegro pracowało w sześciu lokalizacjach — biurach w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Poznaniu oraz centrach logistycznych w Błoniu i podwarszawskim Adamowie. Teraz dołączą do nich — Katowice, Łódź, Gdańsk, Lublin oraz Wrocław.

Pierwsze rekrutacje do pracy w nich już trwają. Największy nacisk położono na rekrutacje w obszarze technologii. Allegro poszukuje software developerów, product managerów, analityków danych i wielu innych.



- Technologia od samego początku jest sercem wszystkiego, co robimy w Allegro. Mamy jeden z największych zespołów technologicznych w tej części Europy, w którym tworzymy rozwiązania stające się rynkowym benchmarkiem - mówi Marcin Mazurek, acting Chief Technology Officer

w Allegro. - Wszystkie tworzone przez nas produkty powstają lokalnie. Dzięki temu nasi pracownicy mogą na co dzień mierzyć się z wieloma wyzwaniami technologicznymi i mieć bezpośredni wpływ na kształt platformy. Ponadto, tworząc produkty i usługi, zawsze stawiamy na wolność w poszukiwaniu rozwiązań i nieograniczony dostęp do potrzebnej technologii, a gdy taka nie jest jeszcze dostępna, projektujemy i budujemy ją sami - dodaje.

Allegro inwestuje w swoje lokalizacje

Aktualnie firma przenosi swoje warszawskie i poznańskie biura do nowocześniejszych, większych i dobrze skomunikowanych przestrzeni. W Warszawie będzie największym najemcą Fabryki Norblina, gdzie wynajmie ponad 23 tys. mkw., a w Poznaniu budynku Nowy Rynek.

Pierwsi zatrudnieni w nowych lokalizacjach do czasu otwarcia właściwych biur, będą pracować w biurach co-workingowych. W tym momencie trwają prace związane z wyborem docelowych przestrzeni biurowych w każdym z miast, a ich otwarcia zaplanowano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Rekrutacje do nowych lokalizacji wspiera rozpoczynająca się właśnie kampania reklamowa. Jej zadaniem jest zbudowanie rozpoznawalności Allegro jako lokalnego pracodawcy, a także zainteresowanie ofertą potencjalnych kandydatów.