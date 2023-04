Wielkie oszustwo w chińskim ecommerce. Jest wątek Alibaby i "firmy krzak" z Polski

Sprawę opisuje portal retaildetail.eu.

Oszustwo na Jedwabnym Szlaku

Europejska prokuratura zatrzymała czterech podejrzanych i przeprowadziła przeszukania w ramach operacji o nazwie „Jedwabny Szlak”. "Przedsiębiorcy" rzekomo nie zapłacili co najmniej 300 milionów euro podatków wykorzystując port Zeebruges i lotnisko Liege. Inne zarzuty obejmują fałszerstwo, pranie brudnych pieniędzy i udział w organizacji przestępczej. W trakcie przeszukania zabezpieczono także urządzenia elektroniczne, cztery samochody oraz kilkanaście kont bankowych.

Chiński ecommerce pod europejską lupą. "Firma przykrywka" z Polski

Chińscy eksporterzy przez lata unikali belgijskich podatków importowych, deklarując, że produkty konsumpcyjne (takie jak elektronika, zabawki i akcesoria) są przeznaczone do innych państw członkowskich UE. Byli zatem zwolnieni z belgijskiego podatku VAT. Mnogość "firm przykrywek" we Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce i Hiszpanii umożliwiła im pracę z fałszywymi fakturami i fałszywymi dokumentami przewozowymi. Czasami używali nawet tożsamości prawdziwych firm bez ich wiedzy.

VAT wpływał do kieszeni oszustów a nie do budżetu państwa

Konsumenci płacili pełną cenę za swoje zamówienia, w tym podatek VAT, który podejrzani zatrzymywali dla siebie. Tym samym zachowali znacznie wyższą marżę. Prokuratura Europejska twierdzi, że została zaalarmowana przez belgijską administrację celną.

Co na to Alibaba?

Oddział logistyczny Alibaby, Cainiao, podkreśla, że ​​nie jest zaangażowany w dochodzenie. „Cainiao zbudowało i obsługiwało Liege eHub w ścisłej zgodności z belgijskimi lokalnymi, regionalnymi i federalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz aktywnie współpracuje z władzami lokalnymi w celu ułatwienia przeprowadzania kontroli w całym procesie logistycznym, w tym kontroli celnych”.