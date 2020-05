Wildberries podsumowuje swoją obecność w Polsce. Co kupujemy na platformie?

Wildberries - duży międzynarodowy sklep internetowy zaprezentował pierwsze wyniki działalności firmy w Polsce od stycznia do maja 2020 roku.

Od stycznia do maja Wildberries otworzył na terenie Polski 26 firmowych punktów odbioru zamówień wyposażonych w przymierzalnie z lustrami. Do połowy maja 7 takich punktów działa w Warszawie, a także w 19 innych miejscowościach w kraju: w Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku, Gdańsku, Bielsku-Białej, Chorzowie, Bytomiu, Częstochowie, Gdyni, Koszalinie, Legnicy, Siedlcach, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu i Kielcach.

Oprócz tego, w maju Wildberries rozszerzył zasięg dostawy kurierskiej na terenie całego kraju. Ta usługa, tak jak poprzednio, jest całkowicie bezpłatna dla klientów.

W styczniu i maju 2020 roku na Wildberries sprzedano około 15,5 tys. sztuk odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, akcesoriów, artykułów kosmetycznych i zabawek. Asortyment dostępny dla klientów w kraju w ciągu 4,5 miesiąca rozszerzył się o 3,5 tys. do 17 tys. marek.

Największą dynamika sprzedaży w sztukach (+260% do poprzedniego miesiąca) zaobserwowano w kwietniu. W tym miesiącu liczba zamówień wzrosła ponad dwukrotnie w stosunku do marca. Najwyższe tempo wzrostu sprzedaży w kategoriach buty (+507% do marca), zabawki (+455%) i bielizna (+210%).

- Z powodu kwarantanny w marcu i kwietniu popyt przesunął się z odzieży biznesowej na swobodę i codzienność. Najbardziej popularne były t-shirty, dresy, bluzy, piżamy i buty domowe – klapki, kapcie, sabo. W maju, gdy kwarantanna zaczęła słabnąć, lepiej sprzedawały się kurtki i koszule, a także buty sportowe, szorty i sukienki. Dla najmłodszych na Wildberries najczęściej były kupowane piżamy, t-shirty i buty z wizerunkami ulubionych bohaterów bajek, a także duże zestawy klocków - podał serwis prasowy Wildberries. Stałymi klientami w Polsce byli mieszkańcy Warszawy, Częstochowy i Gdyni.

Wildberries będzie nadal rozwijać usługi dla swoich klientów: chce skrócić czas dostawy i rozszerzyć własną sieć punktów odbioru zamówień, które będą zlokalizowane w dzielnicach mieszkaniowych.

Wildberries to największy internetowy detalista w Rosji, działający na rynku od 15 lat. Geografia obecności firmy obejmuje siedem krajów: Rosja, Polska, Słowacja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan I Armenia. Obroty Wildberries w 2019 roku wzrosły o 94% do 3,1 mld euro. Firma zatrudnia ponad 48 000 pracowników. Według danych z grudnia 2019 r. codziennie na Wildberries składa się 750 tys. zamówień. Własna sieć punktów odbioru zamówień ma ponad 6 tys. punktów w pięciu krajach.