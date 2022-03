Wish pożegna się z Europą?

Sprzedaż Wish spadła o 64%, do 289 mln dolarów w czwartym kwartale 2021 r., głównie dlatego, że reklamodawcy ograniczyli wydatki na reklamę. Spadły również przepływy pieniężne. Chociaż zysk brutto poprawił się, Wish zakończył rok ze stratą 23 mln dolarów. Rok wcześniej straty wyniosły do 95 mln dolarów.

- Te liczby mówią, że potrzebujemy nowego sposobu myślenia, aby poprowadzić nas z powrotem do wzrostu, który jest możliwy – mówi nowy dyrektor generalny Wish, Vijay Talwar. Amerykańska platforma z głównie chińskimi produktami przejdzie zatem poważną reorganizację.

Przeczytaj także: Bartłomiej Kiermasz dołącza do Ergonode

Wyprowadzka z Europy?

Firma opuszcza aż 79 różnych rynków. Jednak Wish nie ujawnił jeszcze krajów, których to dotyczy. - Skoncentrujemy się na 61 rynkach, na których mamy obiecujące wyniki finansowe i korzystamy z ekonomii skali – podaje firma.

Internetowy detalista prawdopodobnie zaprzestanie działalności w krajach europejskich. Od zeszłego roku konsumenci muszą płacić VAT za przesyłki spoza Europy, które kosztują mniej niż 22 euro. Ponieważ Wish specjalizuje się w bardzo tanich towarach z Chin, jest to dla detalisty poważny problem.

Konsekwencją restrukturyzacji jest również zwolnienie około 190 pracowników, co stanowi 15% załogi. Odnowiony zespół zarządzający kontynuuje prace m.in. nad zakupami wideo.