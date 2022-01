Właściciel Media Expert chce rozkręcić e-commerce. Nie zapomina o logistyce

Firma opublikowała sprawozdanie z działalności za okres od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Na co stawia TERG? Na e-commerce

W omawianym okresie firma kontynuowała wzmacnianie swojej pozycji w branży w skali kraju, w szczególności w sprzedaży internetowej a także podejmowała działania dla utrzymania rentowności sprzedaży, dalszego rozwoju i podnoszenia efektów finansowych.



Sprzedaż prowadzona była poprzez kanał e-commerce oraz spółki celowe prowadzące sprzedaż w sklepach detalicznych. W celu zwiększenia udziału w rynku e-commerce ciągle poszerzano ofertę towarów internetowych rozwijano sprzedaż poprzez trzy sklepy internetowe. Uzyskano wzrost sprzedaży internetowej w porównaniu do poprzedniego okresu, który był również efektem sytuacji pandemii Covid-19 i zmiany potrzeb klienta. Wspieranie intensywnymi działaniami marketingowymi online i bezpośrednie docieranie do klienta, przekazywanie informacji ofertach spółki w sieci detalicznej sklepów i obszarze ecommerce działających pod nazwą Mediaexpert, Electro, Avans pozwoliło na zwiększenie sprzedaży. Ciągle była poszerzana oferta towarów i usług sklepów internetowych z bezpośrednią dostawą, odbiorem w wybranym sklepie czy też odbiory na godzinę.





Sytuacja finansowa spółki

Za okres sprawozdawczy spółka wypracowała zysk netto w wysokości 421.004.218,32 zł (286.961.266,44 zł za okres 01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.)

Fir co jest efektem kontynuacji działań intensyfikujących sprzedaż internetową i detaliczną. Rozwojem poprzez ciągłe wdrażanie dodatkowych usług posprzedażowych oraz optymalizacji kosztów i rotacji towarów.

Wynik na działalności operacyjnej wzrósł do 509.254.377,88 zł, suma bilansowa wyniosła 3.516.478.068,68 zł w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 36,9%, największy udział w aktywach przypada na aktywa obrotowe 84,3%, w których zapasy stanowią 62,1%.

Przewidywane kierunki rozwoju TERG