Właściciel Pyszne.pl dostarczy zakupy ze sklepów SPAR w Holandii i Grupy Casino we Francji

Dzięki serwisowi Thuisbezorgd.nl, który należy do Just Eat Takeaway.com, SPAR w Holandii zacznie oferować dostawę od świeżej żywności przez kosmetyki po inne niezbędne produkty na ostatnią chwilę. Obecnie współpraca dotyczy 15 sklepów SPAR. Wkrótce usługą zostaną objęte kolejne.

- Ułatwiamy konsumentom zamawianie artykułów spożywczych i zaspokajanie wszelkich szybkich zachcianek bezpośrednio z aplikacji Thuisbezorgd.nl - mówi Gijs Weterings, dyrektor krajowy Thuisbezorgd.nl.

SPAR Holandia ma ambicję zostać synonimem wygody, a partnerstwo z Thuisbezorgd.nl z pewnością wesprze nasze ambicje - mówi John van der Ent, Algemeen Directeur SPAR Holandia.

Just Eat Takeaway.com obsługuje ponad 16 000 sklepów na całym świecie, w tym Albert Heijn, 7-Eleven, Asda, One-Stop, Casino Group, Coop i Shell. W Kanadzie firma działa w formacie dark stores jako Skip Express Lane.

Z kolei we Francji z poziomu strony i aplikacji Just Eat będzie można zamówić ponad 400 produktów: artykułów spożywczych, owoców i warzyw, produktów świeżych, ale także środków czystości. Katalog produktów zostanie poszerzony do kilku tysięcy produktów do końca 2022 roku.

Usługa jest dostępna w około dziesięciu sklepach Franprix w Paryżu i do końca roku zostanie rozszerzona do kilkuset kolejnych. Początkowo partnerstwo obejmie duże miasta, takie jak Paryż, Lyon, Marsylia, Tuluza, Nicea i Bordeaux, a w nadchodzących miesiącach cały obszar metropolitalny.

W większych miastach dostawami zajmą się kurierzy z Just Eat France; w mniejszych miastach dostawami zajmie się Stuart (spółka zależna Grupy DPD), partner Just Eat we Francji.

Dla Just Eat France partnerstwo z Casino Group oznacza wejście Just Eat na rynek spożywczy we Francji. Obecność w miastach i różnorodność marek Casino Group były decydującym czynnikiem rozwoju tego partnerstwa.

W Polsce do Just Eat Takeaway.com należy serwis Pyszne.pl