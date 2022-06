Właściciel Zapieksy.com, laureat Dobrego Produktu: Dopiero się rozpędzamy

Nasze zapiekanki zamawiają online mieszkańcy całej Polski, zarówno wsi jak i dużych miast. Teraz w sezonie letnim, wiele zamówień przychodzi znad morza. Wysyłamy je do paczkomatów InPostu w specjalnie przygotowanych opakowaniach styropianowych, które zapewniają świeżość i jakość dostawy. Wystarczy, że ktoś raz spróbuje naszej zapiekanki, żeby do nas wracać. Od początku celowaliśmy w klienta bardziej świadomego, który ceni sobie jakość produktów i smak. Jednocześnie potrafimy trzymać niskie ceny, bo nasza zapiekanka premium do własnego przygotowania w domu, z produktów za które ręczymy, kosztuje obecnie 14 zł. Podwyższyliśmy ceny jedynie o 2 zł od jesieni zeszłego roku, choć podwyżki cen prądu (dziś dostałem kolejną informację o podwyżce – teraz stawka to 1600 zł za MgWh), gazu czy paliwa są o wiele wyższe.

Mariusz Witek, szef Bolęcińskie Zapieksy

W zeszłym roku wziąłem udział w konkursie Certyfikat Dobry Produkt, towarzyszącemu Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Konkurs dał mi bardzo dużą nadzieję bo zostaliśmy wyróżnieni i spotkałem wielu czołowych przedsiębiorców spożywczych, .m.in. właściciela marki RedEd. Uważam, że możemy iść tym samym tropem. Pozyskać finansowanie i zwiększyć produkcję 2-3 krotnie i to w bardzo krótkim czasie. Nie widzę, żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy ruszyć także ze sprzedażą zagraniczną, właśnie w wersji online. Jedyne czego nam brakuje to skali – bo mamy dobry produkt, który możemy dostarczyć w dowolne miejsce, ale nie mamy jeszcze rozpoznawalności. Dlatego obecnie wydajemy sporo na kampanie marketingowe na Facebooku, żeby zaistnieć. W ten sposób budujemy świadomość dla całej kategorii i czekamy na przełom, podobny do tego jakiego doświadczyły diety pudełkowe. Teraz każdy uważa, że może sobie na pozwolić na zamawianie diety prosto pod drzwi.

Mam nadzieję, że podobnie będzie z Zapieksami. Zwłaszcza, że przed sobąmam co najmniej 30 lat aktywności po 20 godzin dziennie, tak jak obecnie. Od kiedy porzuciłem pracę w kopalni i zacząłem własny biznes, wszystko wydaje mi się lekkie i łatwe, jakbym w ogóle nie pracował. Nie widzę więc żadnego powodu, dla którego z lokalnej bolęcińskiej firmy, nie mielibyśmy stać się biznesem międzynarodowym.