Wódka Palikota zaczyna międzynarodową ekspansję od Amazona

Spółka podpisała list intencyjny z firmą Gonito sp. z o.o., specjalizującą się w obsłudze podmiotów zainteresowanych sprzedażą na Amazonie.

List intencyjny z Gonito ma zapewnić dostępność produktów MPWiW na europejskich rynkach poza Polską.

MPWiW wchodzi na Amazon

Manufaktura Piwa Wódki i Wina wchodzi w nowy kanał dystrybucji produktów online w formule „marketplace”. W tym celu Spółka podpisała list intencyjny z firmą Gonito sp. z o.o., specjalizującą się w obsłudze podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem największej elektronicznej platformy sprzedażowej na świecie - Amazon.

Zawarty list intencyjny potwierdza zamiar nawiązania współpracy pomiędzy ww. podmiotami w zakresie wsparcia i pomocy ze strony Gonito na rzecz MPWiW w przygotowaniu i uruchomieniu kanału sprzedaży tenczyńskich produktów na europejskich rynkach obsługiwanych przez Amazon.

- Od początku zakładaliśmy ekspansję poza Polskę jako jeden z elementów naszej strategii. Sprzedaż on-line jest kanałem dystrybucji o rosnącym znaczeniu. Pozwala nam na dotarcie do Klientów mieszkających daleko poza granicami Tenczynka - mówi Janusz Palikot, Prezes MPWiW. - List intencyjny z Gonito, ekspertem w zakresie obsługi sprzedaży na Amazon jest kolejnym ważnym krokiem, który w finale ma zapewnić dostępność naszych produktów na europejskich rynkach poza Polską. Ale to początek – dodaje.

Ponad 150 doświadczonych ekspertów Gonito zapewnia wsparcie zainteresowanym podmiotom w budowaniu efektywnej sprzedaży poprzez największy światowy marketplace Amazon. Gonito świadczy usługi w modelu 360o, zapewniając kompleksową obsługę z zakresu performance marketingu w serwisie Amazon. Z usług Gonito korzysta dzisiaj ponad 300 firm, a wartość ich sprzedaży w tym kanale w roku 2021 przekroczyła 500 mln zł.

Porozumienie z Gonito

List Intencyjny jest wyrazem wyłącznie intencji stron co do prowadzenia dalszych rozmów oraz analiz związanych z potencjalną współpracą i ma charakter porozumienia lub innego dokumentu, porządkowego w ramach prowadzonych dotychczas rozmów. W przypadku zawarcia wiążącej umowy Gonito dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu podejmie działania w celu wzajemnej współpracy z MPWiW w zakresie wsparcia i przekazania niezbędnych informacji służących właściwemu przygotowaniu się MPWiW do współpracy z globalną platformą sprzedażową Amazon, w sposób oraz w zakresie gwarantującym niezakłóconą sprzedaż w serwisie i płynną realizację obsługi pozyskiwanych w ten sposób zleceń.

- Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z Gonito nasze wódki, okowity czy piwa staną się pierwszymi alkoholami produkowanymi w Polsce dostępnymi poprzez globalny serwis Amazon – mówi Tomasz Czechowski, Wiceprezes MPWiW.