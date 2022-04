Wojciech Bryzek pokieruje zespołem Advertising Services w Modivo

Platformy e-commerce mają ogromny potencjał reklamowy. Są pierwszym miejscem zakupowych poszukiwań konsumentów, przez co zapewniają szerokie dotarcie.

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą Spółka, będzie stworzenie skalowalnego, w pełni zautomatyzowanego ekosystemu, gwarantującego wysoki zwrot inwestycji dzięki wykorzystaniu danych które posłużą dostawcom.

- Platformy e-commerce mają ogromny potencjał reklamowy. Są pierwszym miejscem zakupowych poszukiwań konsumentów, przez co zapewniają szerokie dotarcie. Wprowadzenie oferty reklamowej będzie uzupełnieniem dla planowanego debiutu marketplace’u na platformie MODIVO oraz ukłonem w stronę podmiotów, z którymi współpracujemy. Nasi partnerzy oczekują już nie tylko przestrzeni do sprzedaży, ale i narzędzi do komunikacji z klientem. Dzięki wdrożeniu kompleksowych rozwiązań będziemy mogli spełnić ich życzenia. Realizację projektu zaczynamy od budowy silnego zespołu, który od lat związany jest z rynkiem reklamy - mówi Damian Zapłata, prezes zarządu MODIVO S.A.

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą Spółka, będzie stworzenie skalowalnego, w pełni zautomatyzowanego ekosystemu, gwarantującego wysoki zwrot inwestycji dzięki wykorzystaniu danych które posłużą dostawcom.

W USA platformy e-commerce odpowiadają już za 15% wydatków reklamowych w sieci, a wartość samego rynku reklamy internetowej w Polsce jest szacowana na ponad 4,5 mld zł. Jako Advertising Director zespołowi przewodzić będzie Wojciech Bryzek, od ponad 12 lat związany z rynkiem reklamy internetowej. Doświadczenie zdobywał m.in. w Grupie Onet i Allegro.

- Zaznaczenie obecności na rynku reklamowym wpisuje się w ogólny trend. Coraz więcej firm, również z sektora e-commerce, decyduje się na taki ruch. Największą przewagą MODIVO w tym obszarze jest omnichannelowość. Dzięki zaproponowanemu narzędziu dotarcie z komunikatem będzie możliwe za pośrednictwem kanałów własnych, zewnętrznych stron, ale też, co unikatowe, ekranów multimedialnych w sklepach stacjonarnych - komentuje Wojciech Bryzek, przez ostatnie 7 lat związany z Allegro, gdzie stworzył i rozwijał silnik reklamy Allegro Ads.