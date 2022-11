Wolno działająca strona www to realne straty dla e-biznesów

83% internautów twierdzi, że szybkie ładowanie się odwiedzanych przez nich stron internetowych jest bardzo ważne — mówią wyniki najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu JakWybracHosting.pl.

Gdy strona ładuje się wolno, firmy tracą

Wolno działająca strona internetowa to zabójca dla biznesu internetowego. No bo w końcu co z tego, że firma przeznacza budżety na reklamę, marketing i pozyskiwanie klientów, skoro część z nich nigdy nie zobaczy strony internetowej z ofertą, przez kiepską wydajność i długi czas oczekiwania na załadowanie w całości.

Czas ładowania się strony ma ogromny wpływ na wiele aspektów obecności w internecie — od SEO (pozycjonowania), przez UX (User Experience — doświadczenia użytkownika), po konwersje na stronie (zakupy, zamówienia, kontakt itd.) czy współczynnik odrzuceń (jaki odsetek internautów porzuci stronę).

Giganci wiedzą, gdzie leży pieniądz

Wiedzą o tym giganci internetowego e-handlu. Testy Amazon pokazały, że każde 100 ms (1/10 sekundy) kosztowało ich pomniejszenie przychodu firmy o 1% (w 2021 roku byłoby to 4,7 mld dolarów). Przypadku firmy Walmart, skrócenie czasu ładowania o 1 sekundę przyniosło wzrost konwersji o 2 punkty procentowe. Badania Google z 2017 roku dowiodły, że ładowanie strony dłuższe o 0,5 sekundy powoduje spadek zakupów średnio o 20%.

Właściciele i twórcy stron internetowych muszą też pamiętać, że na to, jak szybko załaduje się strona internetowa w przeglądarce, mają też wpływ niezależne czynniki takie jak prędkość i jakość połączenia internetowego czy sam sprzęt (komputer, smartfon) - mówi Mateusz Mazurek z serwisu Jak Wybrać Hosting?

- Ważne, aby projektować strony w ten sposób, aby ładowały się szybko nie tylko na komputerach w topowych konfiguracjach i najnowszych smartfonach z łączem światłowodowym czy 5G, ale, aby równie szybko ładowały się na starszych, budżetowych urządzeniach korzystających ze słabego łączą internetowego. Z nich również korzystają klienci - dodaje.

Ile można czekać? Najlepiej mniej niż 5 sekund

Polacy zapytani o to, jak długo są w stanie czekać na stronę internetową, nim ją porzucą i zamkną okno przeglądarki, pokazali zdecydowany brak cierpliwości dla wolno ładujących się serwisów czy sklepów internetowych. 1/3 internautów nie będzie czekała na załadowanie się strony WWW dłużej niż 5 sekund. 26% badanych deklaruje, że jest skłonna poczekać do 10 sekund, aż strona pojawi się w przeglądarce.

Google w zestawie swoich wytycznych co do szybkości stron internetowych zwanym Core Web Vitals proponuje, aby największy element na stronie (LCP — Largest Contentful Paint) załadowany został w czasie poniżej 2,5 sekundy. Deklaruje też, że już od 2010 roku szybkość ładowania się strony jest jednym z czynników rankingowych, wpływających na pozycje strony wynikach wyszukiwania. A czasach gdy większość odwiedzin na stronach WWW odbywa się z poziomu urządzeń mobilnych, czynnik ten przybrał tylko na znaczeniu — nie tylko w oczach Google.

- Choć przepustowość używanego przeciętnego łącza internetowego rośnie z roku na rok, a wszyscy systematycznie wymieniamy telefony czy komputery na nowsze i szybsze, to niestety strony internetowe również stają się coraz cięższe i wolniejsze. Dla biznesu internetowego jednak każda milisekunda czasu ładowania to konkretna finansowa strata - mówi Mateusz Mazurek.