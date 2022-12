Wolt: Choinki z dostawą pod drzwi w godzinę od złożenia zamówienia

Przygotowanie do świąt to nie lada wyzwanie dla wielu z nas. Pochłania nas zakupowe szaleństwo, gotowanie, organizacja… Z pomocą przychodzi Wolt, proponując wyjątkową ofertę, pozwalającą zaoszczędzić nieco więcej czasu. Mowa o usłudze, dzięki której, możliwe jest zamówienie choinek za pośrednictwem aplikacji, prosto pod same drzwi – już w godzinę od złożenia zamówienia.

W aplikacji dostępne są choinki o różnych wymiarach – od 125 cm do 250 cm. Dodatkowo użytkownicy aplikacji mogą wybrać czy chcą choinkę żywą, czy sztuczną. Dzięki temu każdy może znaleźć coś, co odpowiada jego potrzebom. Usługa ta powinna być również znacznym ułatwieniem dla osób mieszkających w blokach, osób niepełnosprawnych czy starszych, które teraz bez problemu mogą zamówić choinkę z dostawą prosto pod swoje drzwi. Ponadto w aplikacji można także znaleźć stroiki, uzupełniające całą świąteczną kompozycję. Z usługi dostaw choinek będą mogli skorzystać użytkownicy Wolt mieszkający w Warszawie.

Co więcej, w aplikacji Wolt pojawiła się dedykowana sekcja, która przenosi użytkownika do oferty prezentowej. Szczególnie bogata oferta dostępna jest w Warszawie, gdzie znajdują się między innymi takie marki jak Inglot, Yope, Mydlarnia Cztery Szpaki, Local Heroes czy Pan tu nie stał. Można tam znaleźć inspiracje na szybkie prezenty świąteczne dla rodziny czy znajomych. I wszystko to z dostawą nawet w 35 minut.