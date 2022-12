Wolt wkracza do Białegostoku

Białystok to kolejna lokalizacja na „Woltowej mapie Polski”. Od 29 listopada mieszkańcy miasta mogą delektować się daniami ze swoich ulubionych restauracji bez konieczności wychodzenia z domu, a dostawa odbywa się nawet w 35 minut od momentu złożenia zamówienia. Aby skorzystać z usług Wolta, wystarczy odwiedzić stronę www.wolt.com lub zainstalować aplikację mobilną Wolt dostępną w sklepach Google Play i App Store. Każdy, kto po raz pierwszy skorzysta z usługi, może liczyć na atrakcyjne promocje. Nowi użytkownicy, rejestrujący się w aplikacji, którzy wpiszą kod WOLTOMANIA, otrzymają zniżkę 4x15 zł na pierwsze zamówienia. Szczegóły zamówienia, którego koszt dostawy rozpoczyna się już od 2,49 złotych, można śledzić w czasie rzeczywistym w aplikacji lub na stronie internetowej.

Które restauracje obsługuje Wolt w Białymstoku?

Obecnie kurierzy Wolt dostarczają dania z wybranych białostockich restauracji, m.in.: Restauracja Sioux, Gorący Trójkąt, KFC, The Burgers, Na Serio czy Aztek. Lista ta z pewnością będzie się powiększać, a wraz z nią obszar dostaw. W tej chwili dostawy Wolt realizowane są między innymi w dzielnicach: Nowe Miasto, Zielone Wzgórza, Dziesięciny, Antoniuka, Słoneczny Stok czy Bojary.

Białystok jest naszą trzynastą lokalizacją w Polsce. Tak jak w przypadku rozszerzania naszej działalności w innych miastach, do Białegostoku podeszliśmy w sposób indywidualny – analizując potrzeby i preferencje mieszkańców miasta. Dzięki temu udało nam się stworzyć listę polecanych restauracji, które, podobnie jak my, stawiają na jak najwyższą jakość dostarczanych dań. Nie tylko odpowiadamy za jakość dostawy, ale także za to, co trafia do klientów Wolt. W związku z tym cały nasz zespół obsługi klienta i współpracujących z nami kurierów przeszło dedykowane szkolenia. Wierzymy, że takie podejście jest wartością dodaną dla klientów z Białegostoku, co pozwoli nam zyskać ich zaufanie – komentuje Agata Polityło General Manager w Wolt Polska.