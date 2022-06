Worldwide Logisitcs Polska wprowadza się do magazynów Panattoni

Doceniony po raz kolejny. Region Wrocławia nieustannie prezentuje ogromny potencjał, co potwierdziło m.in. ubiegłoroczne badanie Business Environment Assesment Study - stolica Dolnego Śląska jest najbardziej atrakcyjnym dla biznesu miastem w kraju. Wrocław to także doskonałe miejsce dla powierzchni przemysłowych, z popytem ok. 1 mln m kw. w ub. r.

Panattoni rozbudowuje w regionie kolejne inwestycje i zbliża się do 2 mln. m kw. dostarczonej powierzchni. Tym razem deweloper kończy drugi budynek w ramach Panattoni Park Wrocław West Gate, a 16 200 m kw. już w przyszłym miesiącu zajmie Hellmann Worldwide Logistics Polska sp. z o.o. sp.k. To druga tegoroczna współpraca Panattoni z operatorem logistycznym, który wynajął powierzchnię również w toruńskim parku dewelopera.

Położenie Panattoni Park Wrocław West Gate zapewnia sprawny dojazd

Droga krajowa 94 prowadzi zarówno do drogi ekspresowej S3, biegnącej wzdłuż całej zachodniej granicy kraju, jak i do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. AOW łączy autostradę A4 z drogami ekspresowymi S5 i S8, co z kolei pozwala dotrzeć m.in. do Poznania, Warszawy, Łodzi, Krakowa oraz granicy z Czechami i Niemcami. Panattoni Park Wrocław West Gate znajduje się również 10 km od międzynarodowego portu lotniczego.