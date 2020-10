Wpływy Empiku z e-commerce wyższe o 23 proc.

W ub.r. grupa kapitałowa Empik zanotowała wzrost przychodów o 8,4 proc. do 1,94 mld zł i spadek zysku netto z 58,66 do 37,96 mln zł. Wpływy z e-commerce poszły w górę o 23 proc., a z działalności hurtowej i wydawniczej zmalały o 5,3 proc. - podały wirtualnemedia.pl

W skład grupy kapitałowej oprócz Empiku wchodzą jego spółki zależne (w większości ma 100 proc. udziałów): publikująca książki Grupa Wydawnicza Foksal, dystrybutor prasowy Pol Perfect, sieć księgarni Mole, zajmujące się sprzedażą e-booków i audiobooków Livro i Virtualo, dystrybutor książek Platon, sprzedająca muzykę cyfrową Emuzyka, platforma biletowa Going, Empik Foto i Empik Ventures.

Wpływy firmy ze sprzedaży detalicznej poszły w górę o 4,7 proc. do 1,19 mld zł. - Na wynik wpływ miał przede wszystkim rozwój kategorii książka oraz kategorii niewydawniczych - opisano w raporcie. Na koniec ub.r. do grupy Empik należało 307 stacjonarnych punktów sprzedażowych i usługowych, o 16 więcej niż na koniec 2018 roku. Ich łączna powierzchnia zwiększyła się w ciągu roku ze 101,98 do 104,83 tys. metrów kwadratowych. Zdecydowana większość sieci sprzedażowej firmy to salony Empik i Papiernik by Empik. Na koniec ub.r. działało ich 287 o łącznej powierzchni 102,23 tys. metrów kwadratowych. Ponadto funkcjonowało 20 księgarni Mole Mole o łącznej powierzchni 2,61 tys. metrów kwadratowych. W ub.r. firma otworzyła 21 salonów Empik, trzy salony Papiernik by Empik, jednocześnie zamknęła pięć punktów Empik, jeden Papiernik by Empik i dwie księgarnie Mole Mole. Wiosną br., w trakcie lockdownu związanego z epidemią, Empik zdecydował się zamknąć sieć księgarni Mole Mole i jej sklep internetowy. Pracę straciło prawie 100 osób.

Przychody grupy Empik z e-commerce zwiększyły się z 464,66 do 571,72 mln zł, czyli o 23 proc. Jesienią ub.r. firma uruchomiła usługę Empik Premium, w ramach której użytkownik w zamian za opłatę miesięczną ma dostęp do stałych zniżek oraz m.in. darmowe dostawy zakupów internetowych o wartości powyżej 40 zł. Przez pierwsze kilka tygodni dostęp do Empik Premium aktywowało ponad 600 tys. osób.