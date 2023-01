Wprowadzili płatności odroczone, sprzedają siedem razy więcej

Globalna sprzedaż online w okresie świątecznym w 2022 roku wyniosła 1,14 biliona dolarów - wynika z raportu Salesforce o sprzedaży detalicznej

Sprzedawcy oferujący usługę BOPIS (Buy Online Pick Up In Store) w dniach 15-24 grudnia sprzedawali 7 razy więcej niż ci, którzy nie oferowali jej w tym okresie.

Kupujący ponownie rozważają swoje zakupy już po odebraniu zamówienia – zaobserwowano aż 63% wzrost liczby zwrotów rok do roku.

Salesforce opublikował podsumowanie poziomu zakupów świątecznych w 2022 r. Dane zostały zebrane na podstawie analizy danych dotyczących listopadowych i grudniowych zakupów od ponad 1,5 mld kupujących w witrynach detalicznych korzystających z usługi Salesforce Customer 360 (w tym 24 z 30 największych amerykańskich sprzedawców internetowych).

Rekordowa ilość zwrotów

Dane Salesforce podkreślają trendy, które kształtowały sezon świąteczny.

Rekordowy poziom zwrotów: Salesforce przewidywał, że ponad 1,4 mld zamówień zakupionych w tym sezonie świątecznym zostanie zwróconych. Najnowsze dane pokazują, że liczba ta wyniosła 1,39 miliarda, co stanowi 13% wszystkich zamówień świątecznych i 63% wzrost liczby zwrotów rok do roku. Liczba ta wzrosła w ciągu sześciu dni po Bożym Narodzeniu, kiedy to 16% zamówień zostało zwróconych w ciągu tego tygodnia, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Rabaty i promocje napędzały sprzedaż przed świętami: Po dość mało atrakcyjnych ofertach promocyjnych, które obserwowaliśmy na początku sezonu świątecznego, sprzedawcy zwiększyli rabaty w późniejszym terminie. W konsekwencji klienci zobaczyli lepsze oferty niż w sezonie świątecznym 2021 – średni rabat wyniósł 21% w porównaniu z 19% rok wcześniej. W Europie Wschodniej rabat był jednak nieco niższy i wyniósł 19%. Być może wynika to z faktu, że w tym roku sprzedawcy z naszego regionu postawili na promocje w Cyber Week. Wówczas rabaty sięgały nawet 37%, przy światowej średniej na poziomie tylko 18%. Co ciekawe, w Europie Wschodniej j w okresie pomiędzy świętami, a Nowym Rokiem rabaty osiągały wartość nawet 39%, przy światowej średniej na poziomie zaledwie 7%. Region Europy Wschodniej może się także pochwalić wzrostem wolumenu zamówień o 12% rok do roku.

Największe zniżki dotyczyły kosmetyków oraz artykułów do pielęgnacji skóry i makijażu, gdzie średnia obniżka wyniosła 29%. Kolejnymi najbardziej przecenionymi kategoriami były odzież i torebki z obniżkami cen na poziomie 27%.

Płatności odroczone dla spóźnialskich

BOPIS był rozwiązaniem dla tych, którzy robili zakupy na ostatnią chwilę – i przełożył się wzrosty sprzedaży: Już prawie jedno na pięć zamówień online złożonych na całym świecie w tym sezonie świątecznym było wykonane za pośrednictwem BOPIS. Szczyt zamówień w tej formie miał miejsce w piątek przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy to kupujący szukali prezentów w ostatniej chwili – tego dnia odsetek zamówień BOPIS wyniósł 35%.

Kiedy w okolicy 15 grudnia zamykano możliwość zamówień z wysyłką firmy, które oferowały BOPIS, zwiększyły swoje przychody prawie 7 razy szybciej niż te, które nie udostępniały tej opcji realizacji zamówień.

Rekomendacje w mediach społecznościowych osiągnęły najwyższy poziom: Kupujący są biegli w znajdowaniu ofert pożądanych produktów, ale to media społecznościowe okazały się dominującą inspiracją w 2022 roku. Odesłania z mediów społecznościowych osiągnęły w tym sezonie świątecznym rekordowy poziom, stanowiąc 12% całego ruchu mobilnego (+23% r/r). Belgia, Włochy i Stany Zjednoczone reprezentowały kraje z największą liczbą kupujących przekierowywanych do serwisów sprzedażowych przez media społecznościowe.

- Detaliści zamknęli sezon wakacyjny 2022 silniejszym wzrostem sprzedaży online niż oczekiwano - napędzanym w dużej mierze przez popyt w USA, większe rabaty w dniach szczytu oraz opcje BOPIS - powiedział Rob Garf, VP & GM of Retail, Salesforce. - Oszałamiające liczby zwrotów pokazują jednak, że konsumenci są nadal ostrożni w warunkach niepewności gospodarczej.

W 2023 roku detaliści muszą podwoić wysiłki, aby umieścić klienta w centrum swojej działalności dzięki personalizacji opartej na danych i wydajnym operacjom w takich obszarach jak realizacja zamówień, obsługa i zwroty.