Współpraca Shopee z Boltem. Promocje dla klientów na zachętę

W ramach kampanii nowi użytkownicy Shopee, którzy nie dokonali jeszcze zakupów przez platformę, mogą skorzystać z kuponu na 15 zł (przy zamówieniu o wartości minimum 45 zł). Po sfinalizowaniu zamówienia otrzymają oni kod na dwa kolejne przejazdy taxi realizowane w aplikacji Bolt o łącznej wartości maksymalnie do 40 zł.

Użytkownicy Shopee, którzy do tej pory nie korzystali z przejazdów miejskich Bolt, mogą zyskać aż 99% zniżki (maksymalnie 30 zł) na swój pierwszy przejazd taxi zamówiony w aplikacji - wystarczy wymienić jedną Monetę Shopee na specjalny kod i wpisać go przy zamówieniu pojazdu. Promocja trwa do 4 listopada 2022 roku.

Pod koniec września Shopee wystartowało z kolejną kampanią zakupową, tym razem pod hasłem 10.10 Tarcza Antyinflacyjna. Użytkownicy platformy mogą skorzystać z ofert ze zniżkami do 50% na podstawowe, codzienne produkty. Od kilku tygodni na Shopee działa również Koszyk Antyinflacyjny, czyli specjalna kolekcja produktów FMCG, w której zebrane są artykuły w najbardziej atrakcyjnych cenach.