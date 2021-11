Wszystkie opłaty za dostawy z AliExpress do Polski pobierane są w momencie zakupu

Poczta Polska, współpracując z Cainiao od 2018 roku, pełni rolę dostawcy przesyłek AliExpress w ramach wybranych metod dostawy, w tym AliExpress Standard Shipping, AliExpress Simple oraz AliExpress Super Economy Shipping Lines. W ramach współpracy Poczta Polska oferuje 48-godzinną dostawę paczek AliExpress Standard Shipping po dotarciu do Polski, co oznacza, że całkowity czas wysyłki transgranicznej z Chin może wynieść 10 dni.

Cainiao potwierdza również, że przesyłki dostarczane za pośrednictwem wybranych opcji wysyłkowych AliExpress, doręczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, mają już opłacony podatek VAT, nie są objęte dodatkowymi opłatami manipulacyjnymi, o których można było przeczytać w niektórych doniesieniach prasowych. Unijny pakiet VAT dla e-Commerce jest uwzględniany na platformie AliExpress w momencie zakupu towarów o wartości do 150 EUR, więc kupujący nie powinni się martwić o dodatkowe koszty manipulacyjne.

Użytkownicy, którzy chcą skorzystać z usług Cainiao i Poczty Polskiej, powinni kupować produkty, wybierając opcje wysyłki AliExpress Standard Shipping, AliExpress Simple lub AliExpress Super Economy.

AliExpress jest drugą co do wielkości platformą ecommerce na polskim rynku i jedną z najszybciej rozwijających się. We wrześniu AliExpress ogłosiło również swoje zobowiązanie do zaoferowania klientom na polskim rynku bezpłatnej wysyłki, bez minimalnej kwoty i bez opłaty członkowskiej, dla kwalifikujących się zamówień złożonych podczas festiwalu zakupowego.