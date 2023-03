Wszystko.pl rzuca rękawicę Allegro

Testy to ostatni etap przed zbliżającą się premierą konsumencką wszystko.pl, która planowana jest w czerwcu 2023 roku. Od grudnia 2022 roku portal testują pracownicy Comarch, którzy robią zakupy i dzielą się opiniami co do działania rozwijanego marketplace.

Do tej pory sprzedawcy mogli po zarejestrowaniu i zweryfikowaniu konta dodawać oferty, przyjmować zamówienia czy zarządzać sprzedażą z poziomu wybranego narzędzia do integracji. Nie mieli jednak możliwości zobaczenia platformy z perspektywy klienta.

Ostatni etap przed premierą

Od 29 marca wszystko.pl udostępnił z myślą o sprzedawcach wersję beta platformy. Sprzedający posiadający konto na marketplace Comarchu zyskali dostęp do widoku portalu; widzą aktualną budowę i szatę graficzną strony głównej, mogą testować wyszukiwarkę czy robić zakupy.

Nowe warunki dotyczą zarówno aktualnych sprzedawców, jak i tych, którzy dopiero zarejestrują się podczas testów na wszystko.pl i zweryfikują konto.

– Zachęcamy też wszystkich sprzedawców do aktywnego uczestnictwa w testach i dodawania ofert w swoich kategoriach – zachęca Mariola Barzyk-Libura, dyrektor wszystko.pl. – Najbardziej zaangażowani sprzedający otrzymają od nas preferencyjne warunki sprzedaży po premierze komercyjnej serwisu – dodaje.

Z wszystko.pl współpracę podjęło już kilka tysięcy firm, które na bieżąco wystawiają swoją ofertę i przygotowują sklepy przed premierą.

Benefity dla sprzedawców od startu

Testy, które potrwają do czerwcowej premiery, to ostatni moment dla przedsiębiorców e-commerce, by przetestować nowy marketplace i przygotować swoje oferty przed uruchomieniem portalu w pełnej wersji. Sprzedawcy już teraz dostają liczne udogodnienia prowadzenia biznesu oraz benefity, m.in.: 0% prowizji od sprzedaży w każdej kategorii, brak opłat za utrzymanie konta, możliwość integracji (przez systemy Comarch ERP, BaseLinker, Open API), opiekuna kategorii.

– Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że obecne wszystko.pl to wersja beta i jeszcze nie wszystko działa idealnie – mówi Mariola Barzyk-Libura. – Tak czy inaczej dzięki opiniom i zgłoszeniom użytkowników na bieżąco wdrażamy poprawki i dokładamy nowe funkcjonalności ważne z punktu widzenia kupującego i sprzedawcy – dodaje.