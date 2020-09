Wybrano nową Radę Izby Gospodarki Elektronicznej

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków e-Izby została wybrana nowa Rada Izby Gospodarki Elektronicznej.

Rada e-Izby została powołana na 3 lata, a w jej skład weszli:

Dorota Bachman

Roman Baluta, CEO Orba

Szymon Bujalski, Dyrektor E-commerce Empik

Katarzyna Czuchaj-Łagód, Dyrektor Zarządzająca Mobile Institute

Jacek Kinecki, CCO Przelewy24

Marta Mikliszańska, Head of Public Affairs & Sustainability Allegro

Wojciech Milewski, Head of E-commerce Lidl

Zbigniew Nowicki, Co Managing Director Bluerank

Justyna Skorupska, CEO Skorupski Group

Łukasz Szymula, Country Manager CEE & Poland Tradedoubler

Adam Tomczak, CEO X-Press Couriers

Łukasz Woźnica, Business Development Director Apifonica



- Gratuluję wyboru nowej Rady e-Izby. Jestem przekonana, że tak silny skład jeszcze bardziej wzmocni pozycję Izby Gospodarki Elektronicznej na rynku - powiedziała Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.