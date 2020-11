Wydatki inwestycje Allegro w trakcie trzech kwartałów wyniosły 166 mln zł

fot. Allegro

Wartość sprzedanych produktów na platformie Grupy Allegro.eu w III kwartale 2020 r. wyniosła 8 253 mln zł (+48,7% r/r). Przychody netto w III kwartale 2020 r. sięgnęły 928,7 mln zł (+49,7% r/r). Skorygowana EBITDA, bez amortyzacji i jednorazowych kosztów związanych z IPO, wyniosła 408,5 mln zł (+26,7% r/r). Skorygowany zysk netto za III kwartał br, oczyszczony z kosztów związanych z IPO i refinansowaniem zadłużenia wyniósł 147,4 mln zł (+94,6% r/r). Allegro podwyższyło swoje oczekiwania co do 2020 r., jeśli chodzi o wzrost sprzedaży na platformie (nieznacznie powyżej 50% r/r) i skorygowanej EBITDA (wyraźnie powyżej 20% r/r).

– W warunkach pandemii zdołaliśmy przyciągnąć na naszą platformę 300 tys. nowych klientów, co z kolei pozwoliło sprzedającym zwiększyć wartość sprzedaży o 48,7% r/r, do ponad 8,25 mld zł. Klienci zwiększają częstotliwość i wartość zakupów – w ostatnim kwartale średnie wydatki na jednego kupującego wzrosły o kolejne 7,4% do blisko 2 500 zł rocznie – powiedział Francois Nuyts, prezes Allegro. – Z zadowoleniem widzimy również, że do programu lojalnościowego SMART! dołącza rekordowa liczba kupujących. W czwartym kwartale obserwujemy dalszy wzrost tego zainteresowania.

W trzecim kwartale 2020 r. wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy wyniosła 8,25 mld zł, co oznacza wzrost o 48,7% r/r. Liczba aktywnych kupujących sięgnęła 12,6 mln, czyli o 0,3 mln więcej niż na koniec pierwszego półrocza 2020 r. i o 1,4 mln więcej niż przed rokiem (+12,9% r/r). Średnia wartość produktów zakupionych przez jednego użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy do 30 września br. przekroczyła 2,46 tys. zł, co oznacza wzrost o 28,6% r/r.

Przychody Grupy w trzecim kwartale br. sięgnęły 928,7 mln zł, tj. o 49,7% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Największy udział w łącznych przychodach w omawianym okresie miał segment marketplace, czyli prowizje i opłaty pobierane od sprzedających – przychody z tego tytułu wyniosły 771,5 mln zł (+50,2%). Usługi reklamowe przyniosły Grupie 78,3 mln zł przychodów (+62,7% r/r), a porównywarka cenowa Ceneo.pl 37,4 mln zł (+17,6% r/r).

– Po wyjątkowo szybkim rozwoju Grupy Allegro w pierwszej połowie 2020 roku, w trzecim kwartale umocniliśmy naszą pozycję i osiągnęliśmy 48,7% wzrost GMV oraz pozytywną skorygowaną marżę. Skorygowana EBITDA za trzeci kwartał wyniosła 408,5 mln zł i wzrosła o 26,7% rok do roku. Na nasz wynik netto istotnie wpłynęły jednorazowe wydatki związane z przygotowaniem pierwszej oferty publicznej Allegro.eu oraz koszty, głównie niegotówkowe, związane z programami motywacyjnymi, przyznaniem akcji pracownikom i refinansowaniem naszych kredytów. Łączny wpływ tych jednorazowych zdarzeń wyniósł 279,1 mln zł. Nie wliczając tych kosztów, zamiast straty netto za trzeci kwartał mielibyśmy zysk netto w wysokości 147,4 mln zł – wyjaśnił Jon Eastick, dyrektor finansowy Allegro.

CAPEX na 2020 rok pozostaje na poziomie 230-270 mln zł. W okresie pierwszych trzech kwartałów tego roku wydatki inwestycyjne wyniosły 166 mln zł.



Na koniec września 2020 r., z platformy e-commerce Grupy korzystało około 12,6 mln aktywnych kupujących. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie Grupy osiągnęła wartość 31 mld PLN w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r.

Od 12 października 2020 r. akcje Allegro.eu notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Łączna wartość pierwszej oferty publicznej Allegro.eu wyniosła 10,6 mld zł.