Wyjątkowe osobowości e-commerce w oczekiwaniu na nagrody (lista)

Jest to najliczniejsza i najpełniejsza obsada konkursu, który od 4 lat wyróżnia liderów e-commerce za ich strategiczny wkład w rozwój firm, branży. Ich praca, zaangażowanie przekładają się również na kreowanie i promowanie standardów jakości zarzadzania w e-biznesie. W 12-stu kategoriach indywidualnych i 3-ech zespołowych konkursu przejawia się też złożoność i odpowiedzialność ich pracy.

Tam, gdzie rośnie e-commerce

Po raz pierwszy w rywalizacji o statuetki i nagrody znalazła się bardzo silna reprezentacja średnich firm e-commerce z całej Polski, a nie tylko z największych miast. Z tego powodu w konkursie znalazło się wiele nowych twarzy – to prawie 20-stka uczestników, którzy po raz pierwszy postanowili zaprezentować szerokiemu rynkowi swoje dokonania i zespołów, jakimi kierują. „Nowe nazwiska w konkursie, które stoją za sukcesami kolejnych marek oznaczają, że branża rozwija się w sposób dynamiczny – mówi Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes e-Izby. – Świeże siły i pomysły jakie reprezentują te osoby pozwalają przypuszczać, że kolejna generacja menadżerów e-commerce dochodzi do głosu. To ważny sygnał dla przyszłości e-commerce w kraju” – dodaje.

Godny zauważenia jest też gwałtowny wzrost popularności kategorii „Cross-border e-commerce” oraz „Dom i ogród” w konkursie Dyrektor e-Commerce Roku 2023. Wskazuje to na rynkowe trendy i umacnia pozycję całej branży w strukturze krajowego handlu. Co ciekawe, większość dyrektorów e-commerce jest stała w uczuciach. Świadczy o tym wielka konkurencja w kategorii konkursowej „Long term cooperation” – dla osób pracujących w firmie na stanowisku dyrektorskim ponad 5-ciu lat.

Oscar goes to…

Jurorzy konkursu to eksperci i ekspertki z branży: prezesi i członkowie zarządów, którzy od lat rozwijają biznesy e-commerce[1]. W dwuetapowym, tajnym głosowaniu (online i stacjonarne – wybór laureata Grand Prix) oceniali nie tylko efektywność biznesową, ale też osobowość lidera. Ścieżka kariery nastawiona na rozwój i postępy własne na równi z osiągami zespołu były równie istotne w ocenie, która pozostaje niejawna do 20 czerwca, także dla samej kapituły konkursu. Wtedy e-Izba poda do wiadomości publicznej wyczekiwane wyniki. „Zaplanowaliśmy to jako wyjątkowy wieczór, aby podkreślić znaczenie wysiłku tych ludzi dla całej branży. Na uroczystą galę zarezerwowaliśmy hotel Santa Natura Resort&Spa blisko Warszawy. To miejsce, które nada blasku temu wydarzeniu i umożliwi połączenie prestiżu nagród, szlifowania kompetencji miękkich oraz relaksu i wyjścia z „bańki” e-commerce choć na kilka chwil – Paulina Wojczyńska, dyrektor projektów w e-Izbie wyraża w ten sposób entuzjazm przed nadchodzącym finałem konkursu. Wtedy wręczone zostaną statuetki dla najlepszych liderów i zespołów, a wszyscy nominowani otrzymają dyplomy.

Na scenie i poza nią

Organizatorzy łączą prestiż nagród z biznesowym networkingiem i relaksem odrywającym na kilka chwil od zawodowych obowiązków. Na nominowanych w konkursie czeka warsztat „Lider w płynnych czasach” prowadzony przez Łukasza Szymulę - menadżera, trenera biznesu, country managera Tradedoubler (największej firmy performance marketingu w CEE) oraz zdobywcy nagrody Champion e-Commerce 2023. Liderzy e-commerce będą mieli także możliwość wypowiedzi w II części raportu „Dyrektor e-Commerce Roku 2023”, Samo wręczenie nagród zostało pomyślane jako gala i letnia szkoła biznesu. Wtedy na miejscu od rana nominowani będą mogli wysłuchać wystąpienia inspiracyjnego Łukasza Szymuli, wziąć udział w brunchu w kameralnym gronie uczestników konkursu, członków Kapituły i Partnerów. Następnie znaleźć czas na skorzystanie z relaksu, hotelowego spa, basenu i kontaktu z naturą, aby wieczorem pojawić się na gali. „We współczesnej, skomplikowanej rzeczywistości świata BANI czy VUCA, miękkie kompetencje liderów, a w szczególności liderów e-commerce są absolutnie niezbędne do budowania skutecznych i zaangażowanych zespołów. Empatyczny, autentyczny i rozwijający się lider jest kluczem do współtworzenia bezpiecznego psychologicznie miejsca pracy, a to z kolei wspiera tak istotne obszary w ecommerce jak innowacja, zaangażowanie i poczucie sensu– komentuje ideę warsztatów Łukasz Szymula.

LISTA NOMINOWANYCH 2023

Kategorie indywidualne

E-COMMERCE B2B

Agnieszka Kozłowska, Dyrektorka Marketplace, MODIVO SA

Marcin Maj, Digital & e-commerce manager, KLIMAS

FINANSE

Arkadiusz Zaremba, Dyrektor Zarządzający, Otomoto Pay

Łukasz Wiktor, Dyrektor Departamentu Omnichannel, mBank

PRODUCER

Mariusz Serafin, Dyrektor e-Commerce i Marketingu, Lancerto

Oskar Lipiński, Dyrektor e-Commerce, Daag

ODPOWIEDZIALNY LIDER

Bartosz Pilch, Group Director of Omnichannel, SIG

Karol Ignatowicz, Chief E-commerce, Customer & Supply Chain Operations Officer, Empik

SPORT/HOBBY/TURYSTYKA

Arkadiusz Gawryluk, Dyrektor Biura Sprzedaży Internetowej, Dystrybucji i Programów Lojalnościowych, Polskie Linie Lotnicze LOT

Michał Jaworski, E-commerce, Marketing and Omnichannel Director, RAINBOW TOURS

Piotr Szałaśny, Kierownik e-Commerce, Martes Sport

LONG TERM COOPERATION

Arkadiusz Gawryluk, Dyrektor Biura Sprzedaży Internetowej, Dystrybucji i Programów Lojalnościowych, LOT

Bartosz Pilch, Group Director of Omnichannel, SIG

Marcin Łachajczyk, Managing Director, Ceneo.pl

Mariusz Serafin, Dyrektor e-Commerce i Marketingu, Lancerto

Tomasz Kwiatkowski, Dyrektor e-Commerce, iParts.pl

OMNICHANNEL

Aleksandra Tomalska, Dyrektorka ds. Retail MODIVO

Karol Ignatowicz, Chief E-commerce, Customer & Supply Chain Operations Officer, Empik

Marta Ogórkiewicz, eCommerce Director Poland & Czech Republic, SEPHORA

Piotr Szałaśny, Kierownik e-Commerce, Martes Sport

Wysoka efektywność przy niskim budżecie

Magdalena Nowacka, Dyrektor ds. Marketingu, Bolf/Denley

Piotr Szałaśny, Kierownik e-Commerce, Martes Sport

TECH/RTV/AGD

Bartosz Niemaczek, Dyrektor Biura Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami, PKN ORLEN

Łukasz Piech, Dyrektor E-commerce, LANTRE

Paweł Jan Chrzczonowicz, Dyrektor e-Commerce, sferis.pl

FASHION

Aleksandra Szol, Dyrektor e-Commerce, MODIVO | eobuwie.pl

Joanna Kwiatkowska, Vice CEO | Sales Director | Co-founder, KUBOTA

Mariusz Serafin, Dyrektor Marketingu i e-Commerce, Lancerto

Oskar Lipiński, Dyrektor e-Commerce, Daag

Piotr Szałaśny, Kierownik e-Commerce, Martes Sport

DOM I OGRÓD

Bartosz Niemaczek, Dyrektor Biura Rozwoju Kanałów Cyfrowych i Relacji z Klientami, PKN ORLEN

Emilia Kojło, Właściciel, Smallart.pl

Paweł Jan Chrzczonowicz, Dyrektor e-Commerce, sferis.pl

CROSS-BORDER

Aleksandra Szol, Dyrektor e-Commerce, MODIVO | eobuwie.pl

Arkadiusz Gawryluk, Dyrektor Biura Sprzedaży Internetowej, Dystrybucji i Programów Lojalnościowych, Polskie Linie Lotnicze LOT

Emil Kotowicz, E-commerce Manager, Podlasiak Andrzej Cylwik sp. k.

Magdalena Nowacka, Dyrektor ds. Marketingu, Bolf/Denley

Piotr Szałaśny, Kierownik e-Commerce, Martes Sport

KATEGORIE ZESPOŁOWE

ZESPÓŁ E-COMMERCE MARKETING B2B

CENEO

EMPIK

ZESPÓŁ E-COMMERCE MARKETING B2C PODMIOTY DUŻE

CENEO

EMPIK

LANTRE

MODIVO

Rainbow Tours

ZESPÓŁ E-COMMERCE LOGOSTYKA B2C – PODMIOTY DUŻE

ANSWEAR.COM

EMPIK

MODIVO