Wymagające otocznie nie przeszkodziło Answear.com w zrobieniu takiego wyniku

Konsekwentne utrzymywanie wysokich dynamik wzrostu daje Answear.com miano jednej z najszybciej rosnących platform fashion e-commerce w Europie – ocenia zarząd spółki.

- Za nami kolejny kwartał, w którym osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki. Stale rosnące przychody przy wysokich dynamikach to znak, że obrana strategia działania na 11 rynkach w regionie CEE dobrze się sprawdza. Osiągane rezultaty działań są dla nas tym bardziej satysfakcjonujące, gdyż zdajemy sobie sprawę w jak wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu działamy – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes Answear.com.

Strategia marketingowa Answear.com

Answear.com w II kw. br. stale działał według przyjętej strategii marketingowej, której założeniem było budowanie brand awareness marki (świadomości marki) na 11 rynkach CEE. Wykorzystywane do tego narzędzia to min. szerokozasięgowe kampanie telewizyjne i video-online. Elastyczne i reaktywne podejście do zarządzania budżetami marketingowymi pozwala na zintensyfikowanie sprzedaży na rynkach, które wykazują najwyższą efektywność podejmowanych działań, a tym samym osiąganie dynamicznych wzrostów łącznej sprzedaży spółki.

- Celem naszych działań w obszarze Europy Centralnej jest zbudowanie pozycji lidera branży fashion e-commerce. Optymalizacja oferty produktowej i konsekwentne budowanie świadomości marki Answear przez szeroko zakrojone kampanie marketingowe to aktywności, które stale nas do tego celu przybliżają. Dodatkowo prowadzimy działania mające na celu zwiększenie efektywności operacyjnej oraz finansowej, co w połączeniu z wysoką dynamiką sprzedaży wpływa pozytywnie na naszą rentowność – komentuje Jacek Dziaduś, wiceprezes zarządu ds. finansowych Answear.com.

Rynek mody luksusowej

Akwizycja PRM i Sneakerstudio przeprowadzona na przełomie pierwszego i drugiego kwartału pozwoli spółce aktywnie wejść na rynek mody luksusowej, a także trafić do reprezentantów pokolenia Z i Alfa. Pomimo, że wpływ prowadzonej integracji jeszcze nie jest zauważalny w wynikach finansowych spółki za II kw. br., przejęcie daje spółce potencjał jeszcze szybszego rozwoju, a także dotarcia do niezagospodarowanych dotychczas grup docelowych i wejścia na nowe, jeszcze efektywniejsze rynki.

Answear.com to polski internetowy sklep multibrandowy oferujący wybór ubrań, butów i dodatków ponad 600 światowych marek. W ofercie można znaleźć wyselekcjonowane kolekcje damskie, męskie i dziecięce m.in. marek premium, sportowych czy denimowych. Aktualnie Answear.com działa na 11 rynkach, a w planach ma start w kolejnych krajach.