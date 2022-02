Wyniki Shopera najlepsze w historii spółki

Przychody w 2021 roku wyniosły 80,3 mln zł i były aż o 71% wyższe niż w roku poprzednim. Jeszcze szybciej rosły przychody w 4 kwartale 2021, które wyniosły 26,9 mln zł, a to oznacza wzrost o ponad 85% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku.

Warto zaznaczyć, że przychody wygenerowane przez Shoper w ostatnim kwartale 2021 były niemal równe przychodom osiągniętym przez Spółkę w całym roku 2019.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat Shoper zwiększył swoje przychody aż czterokrotnie.

Skorygowany zysk EBITDA w 2021 roku wyniósł 30,9 mln zł i był o 49% wyższy niż rok wcześniej.

W IV kwartale 2021 skorygowany zysk EBITDA wzrósł o ponad 68% rok do roku i przekroczył 9 mln zł.

W 2021 roku równie rekordowo rosła sprzedaż na platformie Shoper (GMV), która wyniosła 5,8 mld zł dla sklepów własnych i 6,4 mld zł dla sprzedaży wielokanałowej (Omnichannel), tj. w sklepach własnych i połączonych z nimi platformach handlowych. Oznacza to wzrost odpowiednio o 44% i 46% w porównaniu do roku 2020. IV kwartał poprzedniego roku był także najlepszym pod względem wzrostu GMV platformy Shoper. Sprzedaż na platformie Shoper wyniosła w tym okresie 1,9 mld zł dla Sklepów i 2,0 mld zł dla Omnichannel. Oznacza to wzrost odpowiednio o 54% i 51% w porównaniu do roku 2020.

- Mamy za sobą bardzo udany rok i perspektywę szybkiego wzrostu w bieżącym. Najbardziej cieszy nas rozwój naszych klientów i szybkie zwiększanie się sprzedaży, którą generują na platformie Shoper. Intensywnie inwestujemy w rozwój oferty produktowej, aby ich aktywnie wspierać i budować przewagę konkurencyjną – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

- Rekordowe wyniki finansowe Shoper są pochodną sukcesu naszych klientów. Odsetek przychodów powiązanych z usługami opartymi o model pay-as-you-grow przekroczył 70% i jest ściśle powiązany z wartością sprzedaży na platformie Shoper. Rekordowe poziomy GMV wpłynęły na najlepsze w historii wyniki finansowe Shoper – mówi Piotr Biczysko, członek zarządu ds. finansowych Shoper.

W 2021 r. Shoper kontynuował szybki rozwój oferty produktowej uruchamiając zarówno nowe funkcjonalności platformy, jak i wprowadzając zupełnie nowe rodziny produktowe. Usługi finansowe, rozwiązania logistyczne dla e-commerce czy chmura obliczeniowa to tylko przykłady oferty, która rozszerzała się w ubiegłym roku. Shoper był skupiony przede wszystkim na rozwoju oferty produktowej, która bezpośrednio przyspieszała rozwój biznesu jej klientów poprzez zwiększenie ich sprzedaży.